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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг памятника Коневу в Праге
2020-06-15T13:24
дмитрий песков
владимир путин
москва
чехия
прага
в мире
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дмитрий песков, владимир путин, москва, чехия, прага, в мире

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг памятника Коневу в Праге

13:18 15.06.2020 (обновлено: 13:24 15.06.2020)
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© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осведомлен о ситуации с памятником советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, до сих пор Чехия не встретила с пониманием ни один из вариантов решения, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент, безусловно, осведомлен об этой ситуации с памятником Коневу, отношение президента к подобным проявлениям всем хорошо известно. Конечно же, лично он не может заниматься этой темой, но вы знаете, что различные варианты предлагались нашим чешским визави, к сожалению, пока ни одни из этих вариантов не был встречен с пониманием", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, осведомлен ли президент ситуацией с памятником Коневу и интересуется ли лично этим вопросом.
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В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
В понедельник посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька сообщил журналистам, что Москва и Прага на консультациях через несколько недель примут политическое решение по ситуации с памятником Коневу.
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Ранее МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваЧехияПрагаВ мире
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