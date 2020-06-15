В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг памятника Коневу в Праге

"Президент, безусловно, осведомлен об этой ситуации с памятником Коневу, отношение президента к подобным проявлениям всем хорошо известно. Конечно же, лично он не может заниматься этой темой, но вы знаете, что различные варианты предлагались нашим чешским визави, к сожалению, пока ни одни из этих вариантов не был встречен с пониманием", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, осведомлен ли президент ситуацией с памятником Коневу и интересуется ли лично этим вопросом.