В Чехии отменили ношение масок на улице

ПРАГА, 15 июн – РИА Новости. В Чехии с понедельника полностью отменено ношение масок на улице, также разрешены "шведские столы" в ресторанах, общественные акции с участием до 2,5 тысячи человек и свободные поездки по большинству стран ЕС, сообщила пресс-служба минздрава республики.

"С понедельника отменено ношение масок на улице, в том числе при встрече с чужими людьми, но сохраняется их обязательное использование в помещениях и в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Зрители в кинотеатрах и театрах теперь смогут пользоваться буфетами, но им по-прежнему запрещено проносить еду в зал. Вновь разрешены "шведские столы" в ресторанах гостиниц.

Отменено правило о сохранении 1,5-метровой дистанции между клиентами в парикмахерских. Посетители бань могут пользоваться парилками, а в аквапарках открываются все аттракционы без ограничений.

Также с понедельника в общественных акциях могут участвовать до 2,5 тысячи человек с условием их разделения на группы по 500 человек, например, при рассадке на нескольких секторах на футбольных стадионах с отдельным входом и выходом для каждой группы. Участники таких акций не могут перемещаться между секторами и должны находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

Великобритании. Свободным перемещением граждане Чехии до сих пор пользовались лишь на территории соседних Австрии Словакии . Теперь это право распространено почти на все страны Евросоюза . При этом иностранцы и чехи, возвращающиеся из Португалии Швеции , а также из Силезского воеводства Польши , должны на границе предъявить документ об отрицательном тесте на COVID-19 , то же самое касается иностранцев, приезжающих в Чехию из Бельгии

За последние сутки, по сообщению пресс-службы минздрава, в Чехии выявлены 33 новых случая коронавируса, общее число, начиная с 1 марта, перевалило за 10 тысяч, до 10024. Вылечились 7230 человек, скончались 330. В настоящее время лечение проходят 2464 человека, подавляющее большинство из них находится дома.