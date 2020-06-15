Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572943607.html
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 22 165
2020-06-15T13:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
румыния
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4ac2aef9d8f71f20a1691de5e7ae720c.jpg
румыния
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572943607.html?chat_room_id=1572943607
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4ac2aef9d8f71f20a1691de5e7ae720c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_6d4500ce22887148e73f81de5015e00f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_990:0:3038:2048_1400x0_80_0_0_f5b6ed1b11b50e55b2e0492b49ab7df1.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, румыния, в мире

В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 22 165

13:27 15.06.2020
83
© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших с коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 166, до 22165, всего с начала пандемии умерли 1427 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 21999 случаях заражения, 1410 из которых стали летальными.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"На сегодня в Румынии подтверждено 22165 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1427 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 15,8 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
420000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗРумынияВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил сроки представления доработанного плана поддержки экономики
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле сожалеют о "раздражителях" в отношениях с Прагой
Тестирование на коронавирус
В Швейцарии за сутки выявили 14 заражений коронавирусом
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1773
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1974
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве, где состоится финал Евровидения
Полиция выгнала журналистов с акции радикалов возле суда в Киеве
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание
Путин проведет совещание по реализации мер поддержки экономики
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 26 тысяч
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Число случаев коронавируса на палестинских территориях достигло 685
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность участия в параде Победы украинских политиков
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 22 тысячам
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Песков рассказал о планах Путина посетить главный храм Вооруженных сил
В больнице
В саратовской психбольнице число случаев COVID-19 выросло до 46
Тест на коронавирус
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 240 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49Итальянское СМИ оценило письмо о финансировании партии Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
06:57В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
Лента новостейМолния