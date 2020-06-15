В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 22 165

Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото

Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния

© AP Photo / Vadim Ghirda Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния

КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших с Число выявленных заболевших с коронавирусом Румынии за сутки выросло на 166, до 22165, всего с начала пандемии умерли 1427 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 21999 случаях заражения, 1410 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтверждено 22165 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1427 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что более 15,8 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.