В Кремле не комментируют возможность обмена осужденного в России Уилана

"Кремль не занимается такими вопросами. В данном случае я никак не комментирую, естественно, и это решение суда, и эту ситуацию в частности", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова адвоката Уилана Владимира Жеребенкова о том, что дальнейшей судьбой и возможным обменом Уилана будут заниматься Кремль и МИД.