В Кремле не комментируют возможность обмена осужденного в России Уилана

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать приговор американцу Полу Уилану и возможность его дальнейшего обмена, отметив, что Кремль не занимается такими вопросами.
"Кремль не занимается такими вопросами. В данном случае я никак не комментирую, естественно, и это решение суда, и эту ситуацию в частности", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова адвоката Уилана Владимира Жеребенкова о том, что дальнейшей судьбой и возможным обменом Уилана будут заниматься Кремль и МИД.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
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За процессом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение проходило в закрытом от посторонних режиме.
За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и другие вещи.
В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол США в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом "непрозрачным".
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
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