Круглый стол в рамках педагогического образовательного форума

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Участники:
- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;
- ректор МГПУ Алексей ЛУБКОВ;
- руководитель проекта "Учим-Знаем" Сергей ШАРИКОВ;
- учитель обществознания и права математической школы им. Х.И. Ибрагимова (г. Грозный), абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года" - 2018 Алихан ДИНАЕВ;
- студент ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского Николай ЗИБРОВ.
Модернизация системы профессионального роста, подготовки и переподготовки педагогов, развитие педагогических вузов – в числе ключевых направлений деятельности Министерства просвещения Российской Федерации. На мероприятии будут обсуждены основные шаги повышения качества педагогического образования, задачи развития программ педагогических университетов, укрепления единой образовательной среды, вопросы интеграции высшего и среднего профессионального педагогического образования. Отдельное внимание будет уделено цифровой образовательной среде педагогического вуза, а также формированию воспитывающего пространства. Основными темами форума, который будет проходить 19 и 20 июня, станут процессы участия педагогических вузов в реализации нацпроекта "Образование", современные подходы к подготовке и сопровождению педагогических кадров.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;
- ректор МГПУ Алексей ЛУБКОВ;
- руководитель проекта "Учим-Знаем" Сергей ШАРИКОВ;
- учитель обществознания и права математической школы им. Х.И. Ибрагимова (г. Грозный), абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года" - 2018 Алихан ДИНАЕВ;
- студент ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского Николай ЗИБРОВ.
Модернизация системы профессионального роста, подготовки и переподготовки педагогов, развитие педагогических вузов – в числе ключевых направлений деятельности Министерства просвещения Российской Федерации. На мероприятии будут обсуждены основные шаги повышения качества педагогического образования, задачи развития программ педагогических университетов, укрепления единой образовательной среды, вопросы интеграции высшего и среднего профессионального педагогического образования. Отдельное внимание будет уделено цифровой образовательной среде педагогического вуза, а также формированию воспитывающего пространства. Основными темами форума, который будет проходить 19 и 20 июня, станут процессы участия педагогических вузов в реализации нацпроекта "Образование", современные подходы к подготовке и сопровождению педагогических кадров.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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