Круглый стол в рамках педагогического образовательного форума

- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;- ректор МГПУ Алексей ЛУБКОВ;- руководитель проекта "Учим-Знаем" Сергей ШАРИКОВ;- учитель обществознания и права математической школы им. Х.И. Ибрагимова (г. Грозный), абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года" - 2018 Алихан ДИНАЕВ;- студент ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского Николай ЗИБРОВ.Модернизация системы профессионального роста, подготовки и переподготовки педагогов, развитие педагогических вузов – в числе ключевых направлений деятельности Министерства просвещения Российской Федерации. На мероприятии будут обсуждены основные шаги повышения качества педагогического образования, задачи развития программ педагогических университетов, укрепления единой образовательной среды, вопросы интеграции высшего и среднего профессионального педагогического образования. Отдельное внимание будет уделено цифровой образовательной среде педагогического вуза, а также формированию воспитывающего пространства. Основными темами форума, который будет проходить 19 и 20 июня, станут процессы участия педагогических вузов в реализации нацпроекта "Образование", современные подходы к подготовке и сопровождению педагогических кадров.