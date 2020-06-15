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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572943412.html
Мишустин отметил постепенное улучшение ситуации с COVID-19 в России
2020-06-15T13:36
распространение нового коронавируса
михаил мишустин
москва
московская область (подмосковье)
общество
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михаил мишустин, москва, московская область (подмосковье), общество

Мишустин отметил постепенное улучшение ситуации с COVID-19 в России

13:14 15.06.2020 (обновлено: 13:36 15.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно улучшается, Москва, Подмосковье и ряд других регионов демонстрируют положительную динамику, но в некоторых субъектах РФ число людей с COVID-19 пока остается достаточно высоким, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
"Ситуация с распространением инфекции, по оперативным данным, постепенно улучшается, и такие регионы как, например, Москва, Московская область, ряд других субъектов Российской Федерации уже демонстрируют положительную динамику", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Однако есть территории страны, где вирус проявился позже, уточнил премьер.
"А учитывая особенности развития заболевания, число людей с выявленным там коронавирусом пока остается достаточно высоким. Министерство здравоохранения направляет туда специальные выездные бригады врачей, куда входят опытные профессиональные медики", - сообщил глава кабмина.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МишустинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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