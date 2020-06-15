Мишустин отметил постепенное улучшение ситуации с COVID-19 в России

"Ситуация с распространением инфекции, по оперативным данным, постепенно улучшается, и такие регионы как, например, Москва, Московская область, ряд других субъектов Российской Федерации уже демонстрируют положительную динамику", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.