Мишустин отметил постепенное улучшение ситуации с COVID-19 в России

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно улучшается, Москва, Подмосковье и ряд других регионов демонстрируют положительную динамику, но в некоторых субъектах РФ число людей с COVID-19 пока остается достаточно высоким, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
"Ситуация с распространением инфекции, по оперативным данным, постепенно улучшается, и такие регионы как, например, Москва, Московская область, ряд других субъектов Российской Федерации уже демонстрируют положительную динамику", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Однако есть территории страны, где вирус проявился позже, уточнил премьер.
"А учитывая особенности развития заболевания, число людей с выявленным там коронавирусом пока остается достаточно высоким. Министерство здравоохранения направляет туда специальные выездные бригады врачей, куда входят опытные профессиональные медики", - сообщил глава кабмина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.