Эминем составил список величайших рэперов

Это не первый раз, когда Эминем поделился своим списком лучших хип-хоп исполнителей. В песне "Till I collapse" (2002 года) он читает рэп о лучших MC и упоминает Reggie, Jay-Z, 2Pac, Biggie, Andre 3000, Jada, Kurupt, Nas, а также самого себя.