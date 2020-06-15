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СМИ: Каракас в 2010 году тайно передал 3,5 млн евро "Движению пяти звезд"
2020-06-15T13:07
уго карвахаль
тарек эль-айссами
движение 5 звезд
уго чавес (политик)
милан
италия
сша
в мире
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уго карвахаль, тарек эль-айссами, движение 5 звезд, уго чавес (политик), милан, италия, сша, в мире

СМИ: Каракас в 2010 году тайно передал 3,5 млн евро "Движению пяти звезд"

13:07 15.06.2020
324
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время пребывания на посту главы МИД в 2010 году санкционировал пересылку в Италию чемодана с 3,5 миллиона евро для тайного финансирования партии "Движение 5 звезд", сообщает испанская газета АВС со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении засекреченный документ венесуэльской разведки.
"Движение 5 звезд" в настоящее время входит в правительственную коалицию в Италию. Д5З выступает за отказ от единой европейской валюты, выход Италии из еврозоны, а также за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС.
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В докладной записке на имя директора военной разведки Венесуэлы от 5 июля 2010 года, копию которой приводит издание, говорится, что чемодан с деньгами был отправлен "секретным образом с помощью дипломатической почты". Адресатом выступает венесуэльский консул в Милане, а окончательным получателем назван Джанроберто Казаледжо – "создатель левоориентированного революционного движения в Республике Италия".
В документе отмечается, что средства были выделены из секретных госфондов под управлением главы МВД Тареком Эль-Айссами, ныне занимающим пост министра нефти и вице-президента по экономике, и санкционированы Мадуро - главы внешнеполитического ведомства в правительстве Уго Чавеса. Пост директора военной разведки в 2010 году занимал Уго Карвахаль. В ноябре 2019 года испанский суд принял решение об экстрадиции Карвахаля в США по запросу американской стороны, однако позже полиция заявила, что не может установить его местонахождение.
Джанроберто Казаледжо вместе с сатириком Беппе Грилло основал общественное "Движение 5 звезд" (Д5З) в 2009 году. Он скончался в апреле 2016 года на 62-году жизни.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения
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"Проникнуть, достать, вывезти". Что американцы готовили в Венесуэле
470002
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Уго КарвахальТарек Эль-АйссамиДвижение 5 звездУго Чавес (политик)МиланИталияСШАВ мире
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