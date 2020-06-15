https://ria.ru/20200615/1572942591.html
Академики увеличили число номинантов на "Оскар" за "лучший фильм"
2020-06-15T14:44
2020-06-15T14:44
культура
кино и сериалы
новости культуры
оскар (премия)
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кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия)
Академики увеличили число номинантов на "Оскар" за "лучший фильм"
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости
. Организаторы "Оскара" заявили, что после 2020 года число номинантов на "лучший фильм" будет фиксированным и составит десять картин, сообщает
Independent.
В 2010 году было принято решение увеличить количество картин с пяти до десяти впервые после 1940 года, в 2012 была дана рекомендация отбирать от пяти до десяти картин в главной категории.
"Если только восемь киноработ достойны этой награды в текущем году, мы не обязаны доводить их число до десятка", — пояснил тогда исполнительный директор Киноакадемии Брюс Дэвис.
Новые стандарты работы также предполагают увеличение в два раза числа женщин и людей с другим цветом кожи среди академиков. Окончательные решения по этому поводу будут объявлены 31 июля.
"Мы уже достигли определенных успехов, но еще многое предстоит сделать, чтобы гарантировать равные возможности для всех потенциальных кандидатов. Сейчас очень важно заняться этим вопросом", — говорится в заявлении Киноакадемии.