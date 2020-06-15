Академики увеличили число номинантов на "Оскар" за "лучший фильм"

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Организаторы "Оскара" заявили, что после 2020 года число номинантов на "лучший фильм" будет фиксированным и составит десять картин, . Организаторы "Оскара" заявили, что после 2020 года число номинантов на "лучший фильм" будет фиксированным и составит десять картин, сообщает Independent.

В 2010 году было принято решение увеличить количество картин с пяти до десяти впервые после 1940 года, в 2012 была дана рекомендация отбирать от пяти до десяти картин в главной категории.

"Если только восемь киноработ достойны этой награды в текущем году, мы не обязаны доводить их число до десятка", — пояснил тогда исполнительный директор Киноакадемии Брюс Дэвис.

Новые стандарты работы также предполагают увеличение в два раза числа женщин и людей с другим цветом кожи среди академиков. Окончательные решения по этому поводу будут объявлены 31 июля.