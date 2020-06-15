https://ria.ru/20200615/1572942489.html
В Алтайском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам
2020-06-15T13:01
2020-06-15T13:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
алтайский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, алтайский край, общество
БАРНАУЛ, 15 июн - РИА Новости.
Сотрудники Диагностического центра Алтайского края
, участвующие в оказании помощи пациентам с коронавирусом
, получили доплаты из регионального бюджета, сообщают в понедельник в правительстве края.
"Медработники учреждения, непосредственно участвующие в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом, получили доплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Напомним: решение об этом было принято на краевом уровне. Стимулирующие выплаты предназначены медработникам, не вошедшим в категории получателей, обозначенные федеральным постановлением №484. Это работники лабораторий медицинских организаций, выполняющих исследования на наличие коронавируса, и медработники, участвующие в проведении патолого-анатомических исследований и судебно-медицинских экспертиз. Врачам предусмотрено 80 тысяч рублей, средним медработникам - 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В краевом минздраве заявили, что деньги для осуществления выплат перевели в Диагностический центр и другие медицинские организации региона. "10 июня специалисты центра первый раз получили выплаты сразу за два месяца", - уточняют в ведомстве.
Ранее сотрудники Диагностического центра в соцсетях рассказали о невыплате компенсаций за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Следственный комитет России по Алтайскому краю организовал доследственную проверку.
В правительстве Алтайского края уточняют, что Диагностический центр работает в ограниченном режиме. В учреждении оборудовали "красную зону", где специалисты ПЦР-лаборатории посменно и амбулаторно-консультативного центра круглосуточно принимают пациентов с коронавирусом и биоматериал для исследований на COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.