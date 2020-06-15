В Алтайском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам

БАРНАУЛ, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники Диагностического центра Сотрудники Диагностического центра Алтайского края , участвующие в оказании помощи пациентам с коронавирусом , получили доплаты из регионального бюджета, сообщают в понедельник в правительстве края.

"Медработники учреждения, непосредственно участвующие в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом, получили доплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Напомним: решение об этом было принято на краевом уровне. Стимулирующие выплаты предназначены медработникам, не вошедшим в категории получателей, обозначенные федеральным постановлением №484. Это работники лабораторий медицинских организаций, выполняющих исследования на наличие коронавируса, и медработники, участвующие в проведении патолого-анатомических исследований и судебно-медицинских экспертиз. Врачам предусмотрено 80 тысяч рублей, средним медработникам - 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В краевом минздраве заявили, что деньги для осуществления выплат перевели в Диагностический центр и другие медицинские организации региона. "10 июня специалисты центра первый раз получили выплаты сразу за два месяца", - уточняют в ведомстве.

Ранее сотрудники Диагностического центра в соцсетях рассказали о невыплате компенсаций за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Следственный комитет России по Алтайскому краю организовал доследственную проверку.

В правительстве Алтайского края уточняют, что Диагностический центр работает в ограниченном режиме. В учреждении оборудовали "красную зону", где специалисты ПЦР-лаборатории посменно и амбулаторно-консультативного центра круглосуточно принимают пациентов с коронавирусом и биоматериал для исследований на COVID-19.