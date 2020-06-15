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В Алтайском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам
2020-06-15T13:01
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В Алтайском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам

13:01 15.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники Диагностического центра Алтайского края, участвующие в оказании помощи пациентам с коронавирусом, получили доплаты из регионального бюджета, сообщают в понедельник в правительстве края.
"Медработники учреждения, непосредственно участвующие в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом, получили доплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Напомним: решение об этом было принято на краевом уровне. Стимулирующие выплаты предназначены медработникам, не вошедшим в категории получателей, обозначенные федеральным постановлением №484. Это работники лабораторий медицинских организаций, выполняющих исследования на наличие коронавируса, и медработники, участвующие в проведении патолого-анатомических исследований и судебно-медицинских экспертиз. Врачам предусмотрено 80 тысяч рублей, средним медработникам - 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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В краевом минздраве заявили, что деньги для осуществления выплат перевели в Диагностический центр и другие медицинские организации региона. "10 июня специалисты центра первый раз получили выплаты сразу за два месяца", - уточняют в ведомстве.
Ранее сотрудники Диагностического центра в соцсетях рассказали о невыплате компенсаций за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Следственный комитет России по Алтайскому краю организовал доследственную проверку.
В правительстве Алтайского края уточняют, что Диагностический центр работает в ограниченном режиме. В учреждении оборудовали "красную зону", где специалисты ПЦР-лаборатории посменно и амбулаторно-консультативного центра круглосуточно принимают пациентов с коронавирусом и биоматериал для исследований на COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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