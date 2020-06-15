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В Пятигорске отменили парад Победы из-за ситуации с коронавирусом
2020-06-15T13:01
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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В Пятигорске отменили парад Победы из-за ситуации с коронавирусом

13:01 15.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкБеседка "Эолова арфа" в Пятигорске.
Беседка Эолова арфа в Пятигорске.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Парад Победы в Пятигорске 24 июня не состоится из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом, сообщает администрация города.
"В Пятигорске 24 июня не будет марша Победы. Такое решение принято на сегодняшнем координационном совещании. К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе, несмотря на некоторую позитивную динамику, все еще остается неблагоприятной", - говорится в сообщении. Отмечается, что рекомендации об отмене самого массового из запланированных на 22-24 июня торжественных мероприятий - парада Победы - озвучили в территориальном отделе Роспотребнадзора.
"Наши ветераны - это самое бесценное, что нам оставила Великая Победа. Мы должны уберечь их от любых рисков и сохранить их здоровье на много лет вперед", - сказал председатель пятигорского Совета ветеранов Николай Лега, слова которого приводятся в сообщении.
За минувшие сутки на Ставрополье заразились коронавирусом 82 человека. Всего в регионе зафиксировано 3759 случаев инфицирования, из них 1945 выздоровели, 70 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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