В Пятигорске отменили парад Победы из-за ситуации с коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Парад Победы в Пятигорске 24 июня не состоится из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом, сообщает администрация города.
"В Пятигорске 24 июня не будет марша Победы. Такое решение принято на сегодняшнем координационном совещании. К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе, несмотря на некоторую позитивную динамику, все еще остается неблагоприятной", - говорится в сообщении. Отмечается, что рекомендации об отмене самого массового из запланированных на 22-24 июня торжественных мероприятий - парада Победы - озвучили в территориальном отделе Роспотребнадзора.
"Наши ветераны - это самое бесценное, что нам оставила Великая Победа. Мы должны уберечь их от любых рисков и сохранить их здоровье на много лет вперед", - сказал председатель пятигорского Совета ветеранов Николай Лега, слова которого приводятся в сообщении.
За минувшие сутки на Ставрополье заразились коронавирусом 82 человека. Всего в регионе зафиксировано 3759 случаев инфицирования, из них 1945 выздоровели, 70 скончались.
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