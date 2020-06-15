В Пятигорске отменили парад Победы из-за ситуации с коронавирусом

"Наши ветераны - это самое бесценное, что нам оставила Великая Победа. Мы должны уберечь их от любых рисков и сохранить их здоровье на много лет вперед", - сказал председатель пятигорского Совета ветеранов Николай Лега, слова которого приводятся в сообщении.