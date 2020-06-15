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Власти Карелии разрешили туристам посещать Валаам
2020-06-15T12:56
новости - туризм
соловецкие острова
артур парфенчиков
общество
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новости - туризм, соловецкие острова, артур парфенчиков, общество

Власти Карелии разрешили туристам посещать Валаам

12:56 15.06.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
© РИА Новости / Илья Тимин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Туристам разрешили с 15 июня посещать природный парк "Валаамский архипелаг", ранее закрытый из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Возобновляется работа природного парка "Валаамский архипелаг". Однако до отмены режима повышенной готовности будет установлена предельная численность посетителей, прибывающих для отдыха и туризма", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Также снимается запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом в Белом море от береговой зоны на территории Карелии в район Соловецких островов.
Кроме того, разрешаются путешествия и походы по Карелии при условии размещения в палаточных лагерях вне населенных пунктов.
С 15 июня в Карелии также полностью возобновили работу все виды общественного транспорта.
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Новости - ТуризмСоловецкие островаАртур ПарфенчиковОбщество
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