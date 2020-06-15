Власти Карелии разрешили туристам посещать Валаам

"Возобновляется работа природного парка "Валаамский архипелаг". Однако до отмены режима повышенной готовности будет установлена предельная численность посетителей, прибывающих для отдыха и туризма", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".