Власти Карелии разрешили туристам посещать Валаам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Туристам разрешили с 15 июня посещать природный парк "Валаамский архипелаг", ранее закрытый из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
"Возобновляется работа природного парка "Валаамский архипелаг". Однако до отмены режима повышенной готовности будет установлена предельная численность посетителей, прибывающих для отдыха и туризма", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Также снимается запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом в Белом море от береговой зоны на территории Карелии в район Соловецких островов.
Кроме того, разрешаются путешествия и походы по Карелии при условии размещения в палаточных лагерях вне населенных пунктов.
С 15 июня в Карелии также полностью возобновили работу все виды общественного транспорта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.