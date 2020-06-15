В Якутии выпускникам школ выплатят по пять тысяч рублей

"Для поддержки наших выпускников мною принято решение о предоставлении единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей выпускникам 11-х классов. Эта мера коснется порядка 8 тысяч выпускников. Порядок предоставления выплат, надеюсь, будет утвержден уже сегодня… Учебный год проходил для них весьма в непростых условиях, и ЕГЭ они будут сдавать в условиях новых санитарно-эпидемиологических требований, поэтому детей необходимо поддержать и морально, и материально", - приводятся слова Николаева.