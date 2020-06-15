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В Якутии выпускникам школ выплатят по пять тысяч рублей
2020-06-15T12:54
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
айсен николаев
якутск
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, айсен николаев, якутск, общество

В Якутии выпускникам школ выплатят по пять тысяч рублей

12:54 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВыпускники средней общеобразовательной школы
Выпускники средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Выпускники средней общеобразовательной школы. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 июн – РИА Новости. Выплаты в размере 5 тысяч рублей получат все выпускники школ в Якутии в качестве поддержки из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Отмечается, что в понедельник глава региона Айсен Николаев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главами районов и городов по эпидемиологической ситуации.
По словам руководителя республики, в настоящее время кроме города Якутска коронавирусная инфекция зарегистрирована в 22 районах республики. Наблюдается рост заболеваемости среди детей. Существует угроза завоза инфекции детьми в районы республики, куда они едут на время летних каникул.
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"Для поддержки наших выпускников мною принято решение о предоставлении единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей выпускникам 11-х классов. Эта мера коснется порядка 8 тысяч выпускников. Порядок предоставления выплат, надеюсь, будет утвержден уже сегодня… Учебный год проходил для них весьма в непростых условиях, и ЕГЭ они будут сдавать в условиях новых санитарно-эпидемиологических требований, поэтому детей необходимо поддержать и морально, и материально", - приводятся слова Николаева.
Ранее сообщалось, что в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса обучение в школах республики проводилось в дистанционной форме.
По состоянию на 13 июня из порядка 1,5 тысячи людей на излечении 23% составляют дети. Среди тех, кто проходит лечение амбулаторно, 36% - детское население. Районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Якутска.
За минувшие выходные число зарегистрированных случаев коронавируса в регионе выросло с 2968 до 3122, за последние сутки выявлено 85 новых инфицированных, в том числе 71 случай – в Якутске.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Айсен НиколаевЯкутскОбщество
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