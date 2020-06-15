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В Грузии после пандемии коронавируса открыли внутренний туризм
2020-06-15T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
георгий гахария
коронавирусы
воз
грузия
в мире
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коронавирус covid-19, георгий гахария, коронавирусы, воз, грузия, в мире

В Грузии после пандемии коронавируса открыли внутренний туризм

12:52 15.06.2020
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© РИА Новости / Бесик Пипия Город-курорт Боржоми в Грузии
Город-курорт Боржоми в Грузии
© РИА Новости / Бесик Пипия
ТБИЛИСИ, 15 июн - РИА Новости. Внутренний туризм официально возобновился в Грузии после пандемии коронавируса, заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили на брифинге.
Грузия начала снятие разных видов ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, с конца апреля. Некоторые из ограничений были сняты преждевременно, исходя из благоприятной эпидемиологической ситуации в стране. В начале мая премьер Георгий Гахария заявил, что с 15 июня страна откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов.
"Сегодня очень важный день - внутренний туризм открылся официально. Государство интенсивно работало с секторными специалистами над тем, чтобы меры безопасности для открытия внутреннего туризма были максимально учтены", - заявила она.
Мезвришвили пояснила, что в масштабах всей страны открылись те гостиницы, которые отправили запрос в Минздрав и прошли соответствующую инспекцию.
Вместе с этим с 15 июня в Грузии заработало железнодорожное сообщение и официально вступил в силу закон об обязательном ношении медицинских масок в закрытых помещениях и транспорте.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияКоронавирусыВОЗГрузияВ мире
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