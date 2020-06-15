Вывозной рейс из Екатеринбурга вылетел в Ереван

"Вывозной рейс U6-8949 по маршруту Екатеринбург - Ереван вылетел в 13.24 по местному времени (11.24 мск). Всего на борту находится 207 пассажиров, среди которых 184 взрослых и 23 ребенка, включая двух младенцев", - говорится в сообщении.