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Вывозной рейс из Екатеринбурга вылетел в Ереван
2020-06-15T12:54
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Вывозной рейс из Екатеринбурга вылетел в Ереван

12:54 15.06.2020
60
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с 207 пассажирами на борту вылетел из Екатеринбурга в столицу Армении Ереван, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Вывозной рейс U6-8949 по маршруту Екатеринбург - Ереван вылетел в 13.24 по местному времени (11.24 мск). Всего на борту находится 207 пассажиров, среди которых 184 взрослых и 23 ребенка, включая двух младенцев", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что прибытие рейса в аэропорт Еревана Звартноц ожидается в 14.41 мск.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыУральские авиалинииЕреванЕкатеринбургАрменияОбщество
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