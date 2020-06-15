Вывозной рейс из Екатеринбурга вылетел в Ереван

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с 207 пассажирами на борту вылетел из Екатеринбурга в столицу Армении Ереван, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Вывозной рейс U6-8949 по маршруту Екатеринбург - Ереван вылетел в 13.24 по местному времени (11.24 мск). Всего на борту находится 207 пассажиров, среди которых 184 взрослых и 23 ребенка, включая двух младенцев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прибытие рейса в аэропорт Еревана Звартноц ожидается в 14.41 мск.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.