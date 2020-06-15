У жителя Калининграда изъяли крупный арсенал самодельного оружия

Как выяснили полицейские, мужчина приобретал на специализированных форумах в интернете макеты пистолетов, винтовок и автоматов, которые затем сам переделывал для стрельбы боевыми патронами. Кроме того, он занимался поиском оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. По данным полиции, мужчина изготавливал и боеприпасы из холостых, а также найденных на местах сражений патронов. Как пояснил задержанный, с помощью этого оружия он отрабатывал навыки стрельбы в тире.