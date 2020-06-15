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У жителя Калининграда изъяли крупный арсенал самодельного оружия
2020-06-15T12:47
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
калининград
происшествия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, калининград, происшествия

У жителя Калининграда изъяли крупный арсенал самодельного оружия

12:47 15.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 июн - РИА Новости. Калининградские полицейские изъяли у 47-летнего местного жителя арсенал оружия, которое он переделывал для стрельбы боевыми патронами из макетов, сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
Как выяснили полицейские, мужчина приобретал на специализированных форумах в интернете макеты пистолетов, винтовок и автоматов, которые затем сам переделывал для стрельбы боевыми патронами. Кроме того, он занимался поиском оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. По данным полиции, мужчина изготавливал и боеприпасы из холостых, а также найденных на местах сражений патронов. Как пояснил задержанный, с помощью этого оружия он отрабатывал навыки стрельбы в тире.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"В результате проведения обыска сотрудники УФСБ России по Калининградской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии изъяли самодельный арсенал. В жилище фигуранта оперативники обнаружили 17 пистолетов, два автомата Калашникова и шесть винтовок, а также три единицы холодного оружия. Кроме того, были изъяты 3 тысячи патронов. По выводам экспертов, изготовленные оружие и боеприпасы оказались пригодными для стрельбы", - сказала Поставничая.
Она отметила, что задержание проводили сотрудники ФСБ, расследованием уголовного дела занимались сотрудники ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда. Уголовные дела по статьям о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также о незаконном изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов были соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининградская областьКалининградПроисшествия
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