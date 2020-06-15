СПЧ ООН проведет сессию по ситуации с нарушениями прав человека в США

"Совет ООН по правам человека только что принял решение провести срочные дебаты по "происходящим в настоящее время нарушениям прав человека на расовой почве, систематическому расизму, жестокости полиции и насилию в отношении мирных демонстрантов", которые состоятся в 15.00 (16.00 мск) 17 июня", - говорится в заявлении.