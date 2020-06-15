https://ria.ru/20200615/1572940950.html
"Инвитро" выявила антитела к коронавирусу у каждого третьего жителя СКФО
2020-06-15T12:39
2020-06-15T12:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
компания "инвитро"
северо-кавказский федеральный университет
здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, компания "инвитро", северо-кавказский федеральный университет, здоровье - общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Частная медицинская сеть "Инвитро" выявила антитела к коронавирусу у 35% сдавших тест жителей Северо-Кавказского федерального округа, говорится в сообщении компании.
"Северо-Кавказский федеральный округ – 2,3% от общего числа тестов и 35% положительных", - говорится в сообщении.
Компания "Инвитро"
запустила массовое тестирование на антитела класса G 18 мая 2020 года во всех регионах и городах присутствия сети. Всего сеть протестировала более 250 тысяч россиян.
Наличие специфических антител класса G (иммуноглобулинов IgG) в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела.
"Положительный тест на антитела IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа", - говорится в сообщении компании.
"Инвитро" - частная российская медицинская компания, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. На 13 февраля 2020 года сеть насчитывает 1445 медицинских офисов в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, на Украине и в Армении. Большинство из них расположено в РФ - 1267 офисов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.