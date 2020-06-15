Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572940950.html
"Инвитро" выявила антитела к коронавирусу у каждого третьего жителя СКФО
2020-06-15T12:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
компания "инвитро"
северо-кавказский федеральный университет
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:160:3071:1887_1400x0_80_0_0_7c3b6e42b13911e98b3bbffcd88d6912.jpg
https://ria.ru/20200603/1572431593.html
https://ria.ru/20200613/1572881086.html
1
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572940950.html?chat_room_id=1572940950
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:160:3071:1887_1400x0_80_0_0_7c3b6e42b13911e98b3bbffcd88d6912.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_2db939b1f5525effc7df22aad2d51549.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_643:0:2690:2047_1400x0_80_0_0_16a02818683aca23d0425463167d99a7.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, компания "инвитро", северо-кавказский федеральный университет, здоровье - общество

"Инвитро" выявила антитела к коронавирусу у каждого третьего жителя СКФО

12:39 15.06.2020
1517
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Частная медицинская сеть "Инвитро" выявила антитела к коронавирусу у 35% сдавших тест жителей Северо-Кавказского федерального округа, говорится в сообщении компании.
"Северо-Кавказский федеральный округ – 2,3% от общего числа тестов и 35% положительных", - говорится в сообщении.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
3 июня, 22:48Распространение нового коронавируса
Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
Компания "Инвитро" запустила массовое тестирование на антитела класса G 18 мая 2020 года во всех регионах и городах присутствия сети. Всего сеть протестировала более 250 тысяч россиян.
Наличие специфических антител класса G (иммуноглобулинов IgG) в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела.
"Положительный тест на антитела IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа", - говорится в сообщении компании.
Татьяна Голикова: У трети столичных медиков есть антитела к коронавирусу
13 июня, 12:07Распространение нового коронавируса
У трети московских медиков выявили антитела к COVID-19
"Инвитро" - частная российская медицинская компания, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. На 13 февраля 2020 года сеть насчитывает 1445 медицинских офисов в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, на Украине и в Армении. Большинство из них расположено в РФ - 1267 офисов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
413000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Компания "Инвитро"Северо-Кавказский федеральный университетЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
"Инвитро" выявила антитела к коронавирусу у каждого седьмого россиянина
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Здание МИД России
Москва объявила ответные меры на высылку российских дипломатов
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Эксперт: выявленный на рынке в Пекине коронавирус могли завезти из Европы
Полицейский в маске возле оптового рынка Синьфади в Пекине, Китай
Вирусолог: вспышка коронавируса в Пекине не является второй волной
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
В Пекине оценили ситуацию с распространением коронавируса
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
У выздоровевших нашли общее осложнение после коронавируса
В Москве возобновили работу парки
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Макрон не получал приглашения от России на парад Победы
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
В ВОЗ рассказали, как COVID-19 мог попасть на рынок в Пекине
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
В ВОЗ оценили действия России в борьбе с коронавирусом
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Пекине отменили развлекательные мероприятия из-за вспышки COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
06:57В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
06:55В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу
06:51В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19
06:49Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна
Лента новостейМолния