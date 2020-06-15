Чешский посол оценил ситуацию вокруг сноса памятника Коневу в Праге

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва и Прага на консультациях через несколько недель примут политическое решение по ситуации с памятником Коневу, сообщил журналистам посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, который был ранее вызван в МИД РФ в связи с высылкой работников Россотрудничества из Праги.
"Нет. Оно будет принято на консультациях через несколько недель", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, было ли принято политические решение по памятнику Коневу.
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.