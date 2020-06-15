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Чешский посол оценил ситуацию вокруг сноса памятника Коневу в Праге
2020-06-15T12:39
милош земан
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
москва
чехия
прага
в мире
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Чешский посол оценил ситуацию вокруг сноса памятника Коневу в Праге

12:39 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики Витезслав Пивонька
Чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики Витезслав Пивонька
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики Витезслав Пивонька. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва и Прага на консультациях через несколько недель примут политическое решение по ситуации с памятником Коневу, сообщил журналистам посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, который был ранее вызван в МИД РФ в связи с высылкой работников Россотрудничества из Праги.
"Нет. Оно будет принято на консультациях через несколько недель", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, было ли принято политические решение по памятнику Коневу.
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
Памятник маршалу Коневу в Праге
12 июня, 17:04
МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Россией судьбу памятника Коневу
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Милош ЗеманСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)МоскваЧехияПрагаВ мире
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