Часть больниц Башкирии перешли на обычный режим работы после COVID-19

"Подготовленный коечный фонд используется на 44 процента. В связи с этим с 15 июня начинается реализация дорожной карты по возвращению части перепрофилированных коек к работе в обычном режиме, в том числе в таких крупных стационарах, как Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе", - сообщили в пресс-службе главы региона.