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Часть больниц Башкирии перешли на обычный режим работы после COVID-19
2020-06-15T12:35
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Часть больниц Башкирии перешли на обычный режим работы после COVID-19

12:35 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 15 июн - РИА Новости. Часть больниц в Башкирии, перепрофилированных в режим работы с коронавирусной инфекцией, начали возвращаться в обычный режим, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Подготовленный коечный фонд используется на 44 процента. В связи с этим с 15 июня начинается реализация дорожной карты по возвращению части перепрофилированных коек к работе в обычном режиме, в том числе в таких крупных стационарах, как Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе", - сообщили в пресс-службе главы региона.
Ранее сообщалось, что под Уфой за 55 дней построили инфекционный госпиталь на 470 мест. По данным властей, новая больница начала работать с пациентами с коронавирусной инфекцией и уже есть первые выздоровевшие.
"В новом клинико-диагностическом инфекционном центре на лечении находятся порядка 35 человек. Четыре человека выписаны с выздоровлением", - говорится в сообщении пресс-службы руководства республики.
По данным минздрава региона, в Башкирии на 15 июня общее число инфицированных достигло 4 547 человек, из них 1 874 человека выздоровели, 18 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БашкортостанКоронавирусыЗдоровье - ОбществоУфаОбщество
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