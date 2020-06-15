https://ria.ru/20200615/1572940569.html
Часть больниц Башкирии перешли на обычный режим работы после COVID-19
2020-06-15T12:35
2020-06-15T12:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика башкортостан
коронавирусы
здоровье - общество
уфа
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, коронавирусы, здоровье - общество, уфа, общество
УФА, 15 июн - РИА Новости.
Часть больниц в Башкирии
, перепрофилированных в режим работы с коронавирусной инфекцией
, начали возвращаться в обычный режим, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Подготовленный коечный фонд используется на 44 процента. В связи с этим с 15 июня начинается реализация дорожной карты по возвращению части перепрофилированных коек к работе в обычном режиме, в том числе в таких крупных стационарах, как Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе", - сообщили в пресс-службе главы региона.
Ранее сообщалось, что под Уфой
за 55 дней построили инфекционный госпиталь на 470 мест. По данным властей, новая больница начала работать с пациентами с коронавирусной инфекцией и уже есть первые выздоровевшие.
"В новом клинико-диагностическом инфекционном центре на лечении находятся порядка 35 человек. Четыре человека выписаны с выздоровлением", - говорится в сообщении пресс-службы руководства республики.
По данным минздрава региона, в Башкирии на 15 июня общее число инфицированных достигло 4 547 человек, из них 1 874 человека выздоровели, 18 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.