В Москве лжеэкстрасенсы обманули клиентов на пять миллионов рублей

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полиция в Полиция в Москве задержала группу аферистов, продавших свои услуги по магическим обрядам на 5 миллионов рублей, сообщает в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк

Аферисты рекламировались на ТВ. Звонившие по указанному номеру рассказывали оператору колл-центра о своей проблеме, а тот записывал потерпевших на "первичный магический обряд" стоимостью от 20 до 25 тысяч рублей. После обряда у них, естественно, обнаруживалась порча, для исцеления которой предлагалось оплатить дополнительную экстрасенсорную помощь.

Через некоторое время подозреваемые перезванивали гражданам и уверяли, что в рамках программы поддержки им положена денежная компенсация за ранее выполненные обряды. После получения денег лжеэкстрасенсы переставали выходить на связь.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона и Липецкой области сотрудниками полиции задержаны предполагаемый организатор и восемь активных участников группы... По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает пять миллионов рублей", - заявила Волк.

Волк добавила, что полиция установила обстоятельства более 50 эпизодов противоправной деятельности задержанных. Проведено 12 обысков по местам проживания подозреваемых и в офисах колл-центров.