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В Москве лжеэкстрасенсы обманули клиентов на пять миллионов рублей
2020-06-15T12:35
ирина волк
москва
происшествия
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ирина волк, москва, происшествия

В Москве лжеэкстрасенсы обманули клиентов на пять миллионов рублей

12:35 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полиция в Москве задержала группу аферистов, продавших свои услуги по магическим обрядам на 5 миллионов рублей, сообщает в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Аферисты рекламировались на ТВ. Звонившие по указанному номеру рассказывали оператору колл-центра о своей проблеме, а тот записывал потерпевших на "первичный магический обряд" стоимостью от 20 до 25 тысяч рублей. После обряда у них, естественно, обнаруживалась порча, для исцеления которой предлагалось оплатить дополнительную экстрасенсорную помощь.
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Через некоторое время подозреваемые перезванивали гражданам и уверяли, что в рамках программы поддержки им положена денежная компенсация за ранее выполненные обряды. После получения денег лжеэкстрасенсы переставали выходить на связь.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона и Липецкой области сотрудниками полиции задержаны предполагаемый организатор и восемь активных участников группы... По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает пять миллионов рублей", - заявила Волк.
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Волк добавила, что полиция установила обстоятельства более 50 эпизодов противоправной деятельности задержанных. Проведено 12 обысков по местам проживания подозреваемых и в офисах колл-центров.
Возбуждено девять уголовных дел по статье 159 УК РФ "Мошенничество", пять фигурантов взяты под стражу, остальным избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
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Ирина ВолкМоскваПроисшествия
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