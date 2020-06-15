ВВС Турции уничтожили 81 цель РПК на севере Ирака

"В ходе операции Pençe-Kartal ("Коготь орла") самолеты наших ВВС нанесли удары по базам террористов РПК в Синджаре, Караджаке, Кандиле, Запе, Гаре, Авашине и Хакурке на севере Ирака. Уничтожена 81 цель, в том числе укрытия и убежища террористов. Наши самолеты успешно вернулись на свои базы", - говорится в сообщении минобороны Турции.

"Турецкая армия нанесла серьезный удар по присутствию РПК на севере Ирака, сделав при этом все возможное для минимизации ущерба мирному населению соседней страны", - говорится в заявлении.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.