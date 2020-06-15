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ВВС Турции уничтожили 81 цель РПК на севере Ирака
2020-06-15T12:31
яшар гюлер
хулуси акар
рабочая партия курдистана
ирак
турция
в мире
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яшар гюлер, хулуси акар, рабочая партия курдистана, ирак, турция, в мире

ВВС Турции уничтожили 81 цель РПК на севере Ирака

12:31 15.06.2020
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© Фото : страница T.C. Millî Savunma Bakanlığı в TwitterТурецкие военные на севере Ирака
Турецкие военные на севере Ирака
© Фото : страница T.C. Millî Savunma Bakanlığı в Twitter
Турецкие военные на севере Ирака. Архивное фото
АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Турецкие ВВС провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, сообщило минобороны республики в понедельник.
"В ходе операции Pençe-Kartal ("Коготь орла") самолеты наших ВВС нанесли удары по базам террористов РПК в Синджаре, Караджаке, Кандиле, Запе, Гаре, Авашине и Хакурке на севере Ирака. Уничтожена 81 цель, в том числе укрытия и убежища террористов. Наши самолеты успешно вернулись на свои базы", - говорится в сообщении минобороны Турции.
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Отмечается, что операция прошла под руководством министра обороны Турции Хулуси Акара. В командном центре также находились глава генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Умит Дюндар, командующий ВВС Хасан Кючюкакюз и командующий ВМС Аднан Озбал.
"Турецкая армия нанесла серьезный удар по присутствию РПК на севере Ирака, сделав при этом все возможное для минимизации ущерба мирному населению соседней страны", - говорится в заявлении.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
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