Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572940200.html
Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 26 тысяч
2020-06-15T12:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
родриго дутерте
коронавирусы
здоровье - общество
воз
филиппины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_0:154:3052:1870_1400x0_80_0_0_19b85c20fb410d009687c19517059eaf.jpg
филиппины
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572940200.html?chat_room_id=1572940200
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_0:154:3052:1870_1400x0_80_0_0_19b85c20fb410d009687c19517059eaf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_158:0:2889:2048_1400x0_80_0_0_4f15e41ee1791d41e912077f0041eda4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_499:0:2547:2048_1400x0_80_0_0_9d38daea42fbdbc9872d13ea3057ff98.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, родриго дутерте, коронавирусы, здоровье - общество, воз, филиппины, в мире

Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 26 тысяч

12:30 15.06.2020 (обновлено: 12:47 15.06.2020)
78
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев COVID-19 на Филиппинах превысило 26 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки были зафиксированы 490 новых случаев инфицирования, общее число зараженных составляет 26 420. Число летальных исходов возросло за сутки на 10 и достигло 1098. В общей сложности с начала эпидемии излечились 6252 человека.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60 лет, могут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Родриго ДутертеКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФилиппиныВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Бельгии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 39 тысяч
Тестирование на коронавирус
В Швейцарии за сутки выявили 14 заражений коронавирусом
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1773
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
В США за сутки выявили более 19 тысяч новых случаев COVID-19
Пляж отеля Sensimar Palm Beach Palace Djerba на острове Джерба в Тунисе.
В Тунисе от туристов потребуют тест на коронавирус
Вид на город Эль-Кувейт
В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 22 165
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Число случаев коронавируса на палестинских территориях достигло 685
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее за сутки зафиксировали 34 случая COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Финляндии число заразившихся коронавирусом достигло 7108
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1974
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Эксперт: выявленный на рынке в Пекине коронавирус могли завезти из Европы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
06:57В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
06:55В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу
06:51В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19
06:49Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна
Лента новостейМолния