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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200615/1572940018.html
В Свердловской области началось досрочное голосование по Конституции
2020-06-15T12:29
голосование по поправкам в конституцию
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
свердловская область
общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, свердловская область, общество

В Свердловской области началось досрочное голосование по Конституции

12:29 15.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Досрочное голосование по изменениям в Конституцию РФ началось на отдаленных и труднодоступных территориях Свердловской области, сообщает в понедельник избирком региона.
"Сегодня, 15 июня, началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в отдаленных и труднодоступных территориях Свердловской области – первыми будут голосовать жители поселков Вижай и Ушма Ивдельского городского округа. Там зарегистрировано всего 39 человек", - говорится в сообщении.
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
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Как отметил глава облизбиркома Владимир Русинов, в понедельник члены УИК выехали на голосование в самые далекие деревни Ивдельского района, работать там они будут два дня.
"Комиссии обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, их также выдадут и голосующим. Это перчатки, маски, санитайзеры. Голосование будет проходить в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, максимально безопасно для наших граждан", – приводятся в сообщении слова Русинова.
В общей сложности в отдаленных и труднодоступных местностях Свердловской области проживают более 5 тысяч избирателей. Оно пройдет в 149 населенных пунктах 17 муниципальных образований.
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Последними будут голосовать жители Гаринского городского округа – там досрочное голосование состоится 27 и 28 июня. Считать голоса граждан, в том числе проголосовавших досрочно, избиркомы будут после закрытия всех участков 1 июля в 20.00, уточняет избирком.
В начале июня президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправке в Конституцию РФ. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов". По закону жители труднодоступных районов могут досрочно принять участие в голосовании, это разрешено сделать в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинСвердловская областьОбщество
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