В Свердловской области началось досрочное голосование по Конституции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Досрочное голосование по изменениям в Конституцию РФ началось на отдаленных и труднодоступных территориях Досрочное голосование по изменениям в Конституцию РФ началось на отдаленных и труднодоступных территориях Свердловской области , сообщает в понедельник избирком региона.

"Сегодня, 15 июня, началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в отдаленных и труднодоступных территориях Свердловской области – первыми будут голосовать жители поселков Вижай и Ушма Ивдельского городского округа. Там зарегистрировано всего 39 человек", - говорится в сообщении.

Как отметил глава облизбиркома Владимир Русинов, в понедельник члены УИК выехали на голосование в самые далекие деревни Ивдельского района, работать там они будут два дня.

"Комиссии обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, их также выдадут и голосующим. Это перчатки, маски, санитайзеры. Голосование будет проходить в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора , максимально безопасно для наших граждан", – приводятся в сообщении слова Русинова.

В общей сложности в отдаленных и труднодоступных местностях Свердловской области проживают более 5 тысяч избирателей. Оно пройдет в 149 населенных пунктах 17 муниципальных образований.

Последними будут голосовать жители Гаринского городского округа – там досрочное голосование состоится 27 и 28 июня. Считать голоса граждан, в том числе проголосовавших досрочно, избиркомы будут после закрытия всех участков 1 июля в 20.00, уточняет избирком.