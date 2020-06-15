Посол США оценил влияние приговора Уилану на отношения России и США

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Приговор американцу Приговор американцу Полу Уилану , которого Мосгорсуд в понедельник приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж, повлияет на отношения между РФ и США , но не приведёт к остановке диалога, заявил журналистам посол США в РФ Джон Салливан после оглашения приговора.

"Это не окажет хорошего влияния на наши отношения", - сказал Салливан.

"Является ли это преградой в двусторонних отношениях? Конечно. Останавливает ли это наш диалог? Конечно, нет", - добавил посол.

Американский дипломат подчеркнул, что у двух стран очень многоплановые отношения, которые касаются широкого круга вопросов.

"Дело Уилана затрудняет наш прогресс и в других вопросах, по которым идёт диалог", - отметил он.

"Я буду работать над улучшением наших отношений, и дело Пола Уилана - это важный элемент в улучшении наших отношений, но есть и много других тем, которые нуждаются в обсуждении", - сказал он.

Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж. Для сравнения, обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.

За процессом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение проходило в закрытом от посторонних режиме.

За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и другие вещи.

В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом "непрозрачным".