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Посол США оценил влияние приговора Уилану на отношения России и США
2020-06-15T12:27
дело пола уилана
россия
пол уилан
джон салливан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сергиев посад
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Посол США оценил влияние приговора Уилану на отношения России и США

12:27 15.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан в аэропорту Внуково
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Приговор американцу Полу Уилану, которого Мосгорсуд в понедельник приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж, повлияет на отношения между РФ и США, но не приведёт к остановке диалога, заявил журналистам посол США в РФ Джон Салливан после оглашения приговора.
"Это не окажет хорошего влияния на наши отношения", - сказал Салливан.
"Является ли это преградой в двусторонних отношениях? Конечно. Останавливает ли это наш диалог? Конечно, нет", - добавил посол.
Американский дипломат подчеркнул, что у двух стран очень многоплановые отношения, которые касаются широкого круга вопросов.
"Дело Уилана затрудняет наш прогресс и в других вопросах, по которым идёт диалог", - отметил он.
"Я буду работать над улучшением наших отношений, и дело Пола Уилана - это важный элемент в улучшении наших отношений, но есть и много других тем, которые нуждаются в обсуждении", - сказал он.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 11:49
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Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж. Для сравнения, обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
За процессом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение проходило в закрытом от посторонних режиме.
За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и другие вещи.
В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом "непрозрачным".
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Вчера, 11:33
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Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
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Дело Пола УиланаРоссияПол УиланДжон СалливанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСергиев ПосадСШАВ мире
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