Эксперт: выявленный на рынке в Пекине коронавирус могли завезти из Европы

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Выявленный на прошлой неделе на крупнейшем оптовом рынке Пекина "Синьфади" штамм коронавируса, мог быть завезен из Европы, однако пока сложно с уверенностью сказать, откуда и как он попал на рынок, заявил сотрудник пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн.

"Проведение полногеномного секвенирования показало, что вирус завезен из Европы, предварительно установлено, что вирус (на рынке "Синьфади" - ред.) имеет характеристики импортированного. Однако, пока нет возможности точно определить, откуда именно он взялся", - заявил Ян Пэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая

По его словам, существует вероятность, что привезенные на рынок морепродукты или мясо были заражены, вирус мог попасть в организм сотрудников рынка, которые работали с зараженными продуктами и распространиться дальше. Другая теория заключается в том, что вирус мог распространиться напрямую от зараженных людей, которые посещали рынок.

Он напомнил, что поток людей и товаров на рынке крайне большой, и точно установить, как он туда попал довольно сложно.

Ян Пэн также сообщил, что согласно эпидемиологическому расследованию, к настоящему моменту положительные тесты на коронавирус преимущественно были выявлены на образцах, собранных на цокольном этаже в зале, где продавали говядину и баранину. В этом зале обычно находится больше людей, чем в других, помимо этого, говядина, баранина и морепродукты должны храниться при низкой температуре, поэтому в таких условиях вирусу было проще выжить и распространиться.

В свою очередь его коллега, ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью в интервью изданию "Жэньминь жибао" также заявила, что вирус в Пекин был завезен.

"В настоящий момент ведется расследование по выявлению источника (распространения вируса на рынке – ред.), предварительные результаты исследования показывают, что возник вирус точно не в Пекине, он был завезен", - заявил У Цзунью.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.

При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 – с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не было зарегистрировано ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией.