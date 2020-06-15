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Распространение нового коронавируса
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Эксперт: выявленный на рынке в Пекине коронавирус могли завезти из Европы
2020-06-15T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
европа
в мире
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коронавирус covid-19, пекин, китай, европа, в мире

Эксперт: выявленный на рынке в Пекине коронавирус могли завезти из Европы

12:26 15.06.2020 (обновлено: 12:27 15.06.2020)
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© РИА НовостиОптовый рынок "Синьфади" в Пекине
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
© РИА Новости
Оптовый рынок "Синьфади" в Пекине
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Выявленный на прошлой неделе на крупнейшем оптовом рынке Пекина "Синьфади" штамм коронавируса, мог быть завезен из Европы, однако пока сложно с уверенностью сказать, откуда и как он попал на рынок, заявил сотрудник пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн.
"Проведение полногеномного секвенирования показало, что вирус завезен из Европы, предварительно установлено, что вирус (на рынке "Синьфади" - ред.) имеет характеристики импортированного. Однако, пока нет возможности точно определить, откуда именно он взялся", - заявил Ян Пэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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По его словам, существует вероятность, что привезенные на рынок морепродукты или мясо были заражены, вирус мог попасть в организм сотрудников рынка, которые работали с зараженными продуктами и распространиться дальше. Другая теория заключается в том, что вирус мог распространиться напрямую от зараженных людей, которые посещали рынок.
Он напомнил, что поток людей и товаров на рынке крайне большой, и точно установить, как он туда попал довольно сложно.
Ян Пэн также сообщил, что согласно эпидемиологическому расследованию, к настоящему моменту положительные тесты на коронавирус преимущественно были выявлены на образцах, собранных на цокольном этаже в зале, где продавали говядину и баранину. В этом зале обычно находится больше людей, чем в других, помимо этого, говядина, баранина и морепродукты должны храниться при низкой температуре, поэтому в таких условиях вирусу было проще выжить и распространиться.
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В свою очередь его коллега, ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью в интервью изданию "Жэньминь жибао" также заявила, что вирус в Пекин был завезен.
"В настоящий момент ведется расследование по выявлению источника (распространения вируса на рынке – ред.), предварительные результаты исследования показывают, что возник вирус точно не в Пекине, он был завезен", - заявил У Цзунью.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
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При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 – с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.
До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не было зарегистрировано ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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