Россия и Чехия начнут переговоры по ситуации с памятником Коневу

"Это будет главный вопрос разговоров, которые начнутся через несколько недель", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли сторонами возвращение России памятника Коневу.
По словам дипломата, переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел или специальных представителей правительства.
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
20 мая, 16:38Сказано в эфиреЧто стоит за отказом Минобороны Чехии передать России памятник Коневу?Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказала завотделом европейских исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.