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Россия и Чехия начнут переговоры по ситуации с памятником Коневу
2020-06-15T12:25
россия
милош земан
следственный комитет россии (ск рф)
чехия
прага
иван конев
в мире
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россия, милош земан, следственный комитет россии (ск рф), чехия, прага, иван конев, в мире

Россия и Чехия начнут переговоры по ситуации с памятником Коневу

12:25 15.06.2020
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© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва и Прага через несколько недель начнут переговоры вокруг ситуации с памятником Коневу, сообщил журналистам посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, который был ранее вызван в МИД РФ в связи с дипломатическим скандалом.
"Это будет главный вопрос разговоров, которые начнутся через несколько недель", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли сторонами возвращение России памятника Коневу.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
11 июня, 13:09
На крайний случай. В МИД РФ допускают выкуп памятника Коневу у Чехии
По словам дипломата, переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел или специальных представителей правительства.
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
20 мая, 16:38Сказано в эфире
Что стоит за отказом Минобороны Чехии передать России памятник Коневу?Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказала завотделом европейских исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.
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РоссияМилош ЗеманСледственный комитет России (СК РФ)ЧехияПрагаИван КоневВ мире
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