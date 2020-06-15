Россия и Чехия начнут переговоры по ситуации с памятником Коневу

Что стоит за отказом Минобороны Чехии передать России памятник Коневу? Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказала завотделом европейских исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.