В Бельгии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч

БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Число выявленных заболевших Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 71, всего с середины марта заболели 60 100 человек из числа протестированных, сообщили в понедельник в кризисном штабе минздрава страны.

Скончались 6 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 661.

Сообщается, что госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 84, выписался 21 выздоровевший.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.

Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординированно на уровне Евросоюза ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.