https://ria.ru/20200615/1572939221.html
В Бельгии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
2020-06-15T12:25
2020-06-15T12:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
еврокомиссия
евросоюз
бельгия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, бельгия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости.
Число выявленных заболевших коронавирусом
за сутки в Бельгии
составило 71, всего с середины марта заболели 60 100 человек из числа протестированных, сообщили в понедельник в кризисном штабе минздрава страны.
Скончались 6 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 661.
Сообщается, что госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 84, выписался 21 выздоровевший.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординированно на уровне Евросоюза
. ЕК
рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.