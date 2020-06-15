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Распространение нового коронавируса
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В Бельгии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
2020-06-15T12:25
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В Бельгии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч

12:25 15.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 71, всего с середины марта заболели 60 100 человек из числа протестированных, сообщили в понедельник в кризисном штабе минздрава страны.
Скончались 6 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 661.
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Сообщается, что госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 84, выписался 21 выздоровевший.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
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Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординированно на уровне Евросоюза. ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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