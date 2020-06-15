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Посольство в Литве расследует инцидент с памятником советскому воину
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армянск, евпатория, вильнюс, литва, в мире

Посольство в Литве расследует инцидент с памятником советскому воину

12:22 15.06.2020
282
Памятник советскому солдату, оскверненный в Кедайняйском районе Литвы
Памятник советскому солдату, оскверненный в Кедайняйском районе Литвы
Памятник советскому солдату, оскверненный в Кедайняйском районе Литвы
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посольство России в Вильнюсе выясняет обстоятельства повреждения памятника советскому солдату, герою СССР, участнику Великой Отечественной войны Афанасию Лошакову в Кедайняйском районе Литвы, сотрудники дипмиссии отправятся к месту происшествия, сообщил РИА Новости представитель посольства.
"Это безобразное происшествие. Посольство сейчас занимается выяснением обстоятельств, в этой связи связываемся с представителями местных властей. Также сегодня на месте побывают сотрудники посольства", - сообщили агентству в диппредставительстве.
Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
26 октября 2019, 19:16
В Риге осквернили памятник воинам-освободителям
Ранее Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу департамента полиции республики сообщил, что памятник Афанасию Лошакову залили красной краской в Кедайняйском районе страны. Инцидент произошел в воскресенье на кладбище в поселке Шета.
Как отмечает агентство, на фотографии, опубликованной на странице самоуправления в Facebook, можно увидеть, что памятник посвящен герою СССР, участнику Великой Отечественной войны Лошакову. В военные годы он отличился во время освобождения Крыма. Был удостоен высокого звания Героя Советского Союза за "успешные боевые действия по прорыву вражеской обороны и освобождение городов Армянск и Евпатория, за проявленные при этом мужество и героизм". В июле 1944 года Лошаков погиб в боях за город Мати Латвийской ССР и был похоронен в поселке Шета.
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АрмянскЕвпаторияВильнюсЛитваВ мире
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