В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 49

САМАРА, 15 июн - РИА Новости. Еще три пациента с Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области , двое из них страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 49 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В понедельник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 143 человека с коронавирусом, в том числе трое - в Самарской области.

"Всего в регионе 49 пациентов скончались, в том числе женщина 69 лет, мужчина 77 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 106 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 47 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 25 человек заразились от ранее заболевших, у 34 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3910 случаев заражения коронавирусом, 1931 человек выздоровел.