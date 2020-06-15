https://ria.ru/20200615/1572938970.html
В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 49
2020-06-15T12:19
2020-06-15T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
самарская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, самарская область, общество
САМАРА, 15 июн - РИА Новости.
Еще три пациента с коронавирусом
скончались в Самарской области
, двое из них страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 49 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В понедельник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 143 человека с коронавирусом, в том числе трое - в Самарской области.
"Всего в регионе 49 пациентов скончались, в том числе женщина 69 лет, мужчина 77 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 106 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 47 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 25 человек заразились от ранее заболевших, у 34 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3910 случаев заражения коронавирусом, 1931 человек выздоровел.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.