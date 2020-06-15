Пригожин объяснил, почему Орейро захотела получить российское гражданство

"Те, кто не жил на Западе, не знают, что такое там жить, платить налоги", — напомнил Пригожин.

Продюсер также подчеркнул и другие привлекательные стороны России и ее жителей.

"Все-таки в нас еще присутствует сентиментальность от прошлого в некоторых людях. И вот эта гостеприимность, особенно к иностранным гражданам", — заявил Пригожин. По его мнению, именно поэтому многие приехавшие в Россию спортсмены и артисты находят здесь спокойствие.