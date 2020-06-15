Пригожин объяснил, почему Орейро захотела получить российское гражданство

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Говорит Москва" предположил, что певица Наталья Орейро могла подать документы на оформление российского паспорта из-за особого налогового статуса для артистов и для творческих людей.
"Те, кто не жил на Западе, не знают, что такое там жить, платить налоги", — напомнил Пригожин.
Продюсер также подчеркнул и другие привлекательные стороны России и ее жителей.
"Все-таки в нас еще присутствует сентиментальность от прошлого в некоторых людях. И вот эта гостеприимность, особенно к иностранным гражданам", — заявил Пригожин. По его мнению, именно поэтому многие приехавшие в Россию спортсмены и артисты находят здесь спокойствие.
Певица много раз была в России. Также она записала официальную песню для чемпионата мира по футболу в 2018 году. В прошлом году на одном из телешоу она заявила, что чувствует себя "более русской, чем Жерар Депардье", у которого есть российское гражданство.
14 августа 2019, 22:05Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство