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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572938176.html
В Раде просят заслушать главу минздрава из-за ситуации с COVID-19
2020-06-15T12:10
распространение нового коронавируса
александр корниенко
ситуация на украине
максим степанов
верховная рада украины
воз
украина
в мире
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александр корниенко, ситуация на украине, максим степанов, верховная рада украины, воз, украина, в мире

В Раде просят заслушать главу минздрава из-за ситуации с COVID-19

12:10 15.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Пропрезидентская фракция "Слуга народа" в Верховной раде Украины предлагает заслушать на уровне профильного комитета главу минздрава Максима Степанова в связи с резким ростом числа выявленных случаев коронавируса, сообщил в понедельник замглавы фракции Александр Корниенко.
"Наша фракция предлагает пригласить на комитет по вопросам здравоохранения министра Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко, чтобы на комитете они рассказали об актуальных мерах, чтобы борьба с эпидемией была на приемлемом уровне", - сказал Корниенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.
По его словам, фракция большинства предлагает также в пятницу в ходе "Часа вопросов к правительству" заслушать главу минфина Сергея Марченко относительно ситуации, которая сложилась с использованием средств из спецфонда по борьбе с COVID-19.
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В последние несколько дней на Украине наблюдается резкий рост числа случаев заражения коронавирусом. Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 31810, умер 901 человек, 14253 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр КорниенкоСитуация на УкраинеМаксим СтепановВерховная Рада УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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