В Раде просят заслушать главу минздрава из-за ситуации с COVID-19

"Наша фракция предлагает пригласить на комитет по вопросам здравоохранения министра Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко, чтобы на комитете они рассказали об актуальных мерах, чтобы борьба с эпидемией была на приемлемом уровне", - сказал Корниенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.