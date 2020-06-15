В Свердловской области продлили режим повышенной готовности

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заразившихся коронавирусом: лабораторно подтверждены 9558 случаев заболевания. Всего врачи вылечили 4235 свердловчан, 50 человек скончались.

"Подписал указ о продлении ограничительных мер в прежнем виде до 22 июня", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.