https://ria.ru/20200615/1572937840.html
В Свердловской области продлили режим повышенной готовности
2020-06-15T12:05
2020-06-15T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
евгений куйвашев
свердловская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евгений куйвашев, свердловская область, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости.
Введенный в Свердловской области
из-за коронавируса
режим повышенной готовности продлен до 22 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев
.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заразившихся коронавирусом: лабораторно подтверждены 9558 случаев заболевания. Всего врачи вылечили 4235 свердловчан, 50 человек скончались.
"Подписал указ о продлении ограничительных мер в прежнем виде до 22 июня", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он пояснил, что пока эпидемиологическая обстановка "не позволяет вводить дополнительные послабления режима", но выразил надежду, что "скоро ситуация изменится".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.