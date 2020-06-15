В МИД оценили возможность обмена осужденных с США

"Наша позиция всегда сводилась к тому, что дело рассматривается судом, когда суд вынесет своё решение и станет понятно в чем суть этого решения, тогда возникнет иная ситуация. Что касается обмена в целом, концептуально, как подхода, то мы предлагали многократно варианты, кого можно было бы из тех граждан США, которые отбывают наказание в Российской Федерации, уже отбывают, поменять на тех российских граждан, которые отбывают наказание в большинстве своём по надуманным и противозаконным обвинениям (в США - ред.). Мы этой позиции по-прежнему придерживаемся", - сказал Рябков.