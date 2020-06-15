В МИД оценили возможность обмена осужденных с США

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наша позиция всегда сводилась к тому, что дело рассматривается судом, когда суд вынесет своё решение и станет понятно в чем суть этого решения, тогда возникнет иная ситуация. Что касается обмена в целом, концептуально, как подхода, то мы предлагали многократно варианты, кого можно было бы из тех граждан США, которые отбывают наказание в Российской Федерации, уже отбывают, поменять на тех российских граждан, которые отбывают наказание в большинстве своём по надуманным и противозаконным обвинениям (в США - ред.). Мы этой позиции по-прежнему придерживаемся", - сказал Рябков.
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"Я не имею никаких оснований рассуждать на тему того, что может происходить дальше. Мы придерживаемся прежней позиции, и эти варианты американцам многократно предлагались", - добавил замминистра.
Мосгорсуд в понедельник приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
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