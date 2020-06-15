Эксперт объяснила озноб у излечившихся от коронавируса

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Проявление озноба у вылечивших от коронавируса может быть связано с восстановлением функции легких, так как вирус агрессивный и поражение легочной ткани достаточно выраженное, а вот поражение центральной нервной системы менее вероятная причина данного симптома, считает руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Ранее издание "Комсомольская правда" со ссылкой на врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника факультета фундаментальной медицины МГУ Зухру Павлову сообщила, что многие переболевшие коронавирусом после исчезновения клинических симптомов жалуются на озноб, учёные пришли к выводу, что это может быть связано с нарушениями в центральной нервной системе, из-за которых страдает центр терморегуляции.
"Бывает такое, это и в Российской Федерации отмечается, поскольку процесс коронавирусной инфекции достаточно агрессивный, идет поражение лёгочной ткани достаточно выраженное, и когда идет восстановительный период, когда рассасываются очаги, особенно, где поражения выраженные, конечно, на этом фоне могут быть проявления воспалительных реакций, озноб одно из них",- рассказала РИА Новости Руженцова.
Она пояснила, что теоретически озноб может быть связан и с поражением центральной нервной системы, но эта причина менее вероятна, чем восстановление легких.
При появлении озноба нужно обязательно обращаться к врачу, может потребоваться повторная компьютерная томография, чтобы определить, что за процесс идет в организме и насколько он распространился, уточнила врач.
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