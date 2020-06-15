Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572937637.html
Эксперт объяснила озноб у излечившихся от коронавируса
2020-06-15T12:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1400x0_80_0_0_06e95ea2c8c89cc1cacbac68128ad205.jpg
https://ria.ru/20200605/1572535392.html
https://ria.ru/20200613/1572873728.html
2
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572937637.html?chat_room_id=1572937637
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1400x0_80_0_0_06e95ea2c8c89cc1cacbac68128ad205.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:309:2048:1845_1400x0_80_0_0_8c271327401672bfa29cb2a2302b4fdd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_c161faaf3244bed44754da1b14aac32f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Эксперт объяснила озноб у излечившихся от коронавируса

12:03 15.06.2020
8677
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Проявление озноба у вылечивших от коронавируса может быть связано с восстановлением функции легких, так как вирус агрессивный и поражение легочной ткани достаточно выраженное, а вот поражение центральной нервной системы менее вероятная причина данного симптома, считает руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Ранее издание "Комсомольская правда" со ссылкой на врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника факультета фундаментальной медицины МГУ Зухру Павлову сообщила, что многие переболевшие коронавирусом после исчезновения клинических симптомов жалуются на озноб, учёные пришли к выводу, что это может быть связано с нарушениями в центральной нервной системе, из-за которых страдает центр терморегуляции.
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
5 июня, 17:24Распространение нового коронавируса
Названы симптомы рака, которые легко спутать с коронавирусом
"Бывает такое, это и в Российской Федерации отмечается, поскольку процесс коронавирусной инфекции достаточно агрессивный, идет поражение лёгочной ткани достаточно выраженное, и когда идет восстановительный период, когда рассасываются очаги, особенно, где поражения выраженные, конечно, на этом фоне могут быть проявления воспалительных реакций, озноб одно из них",- рассказала РИА Новости Руженцова.
Она пояснила, что теоретически озноб может быть связан и с поражением центральной нервной системы, но эта причина менее вероятна, чем восстановление легких.
При появлении озноба нужно обязательно обращаться к врачу, может потребоваться повторная компьютерная томография, чтобы определить, что за процесс идет в организме и насколько он распространился, уточнила врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
13 июня, 06:03Распространение нового коронавируса
Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса
615237
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рекомендуем
Мария Аронова в спектакле Мадемуазель Нитуш. Театр Вахтангова
Мария Аронова — о семье, фаршированной рыбе и отдыхе в Кучугурах
Спасская башня Московского Кремля
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
Врачи в госпитале COVID-19
В России за сутки вылечились от COVID-19 4489 человек
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись
Зампредседатель Ассоциации грузоперевозчиков Регион 8 Наталья Кисель
Второй участник президентской кампании в Белоруссии снялся с выборов
Международный аэропорт в Жуковском
В Жуковском экстренно сел самолет, вылетевший в Якутск
Панорама Волгограда
В Волгограде пообещали миллион рублей за помощь в поиске убийцы студента
Полицейские в Дижоне
В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Крапива
Ученые выяснили, почему "жжется" крапива
Строительство жилья в сельской местности
Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о наказании для актера
Алена Верди
РЕН назвал причину смерти лжехирурга Алены Верди
Певица Любовь Успенская
Эксперт ОП заявил, что Успенская оказывает "медвежью услугу" Ефремову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
06:57В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
06:55В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу
06:51В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19
06:49Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна
Лента новостейМолния