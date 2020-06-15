https://ria.ru/20200615/1572937609.html
Три региона отказались от проведения парада Победы 24 июня
2020-06-15T12:12
2020-06-15T12:35
75 лет великой победы
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
парад победы
пензенская область
челябинская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), парад победы, пензенская область, челябинская область, общество
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Власти Челябинской области и Якутии решили отменить проведение парада Победы 24 июня из-за ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. В Пензенской области пообещали перенести торжественные мероприятия.
Как пояснили в пресс-службе правительства Челябинской области
, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, в том числе обязательной самоизоляции. Как следствие, запрещены массовые мероприятия. Областной оперативный штаб, опираясь на рекомендации медиков, принял решение не проводить торжественное построение войск и техники.
Аналогичное решение приняли и в Якутии
, где введен режим полной самоизоляции. С 15 июня в регионе начнется первый этап послабления ограничений, о разрешении массовых мероприятий речи не идет. Ни парада, ни шествия в столице республике проводиться не будет, 24 июня в городе пройдут только онлайн-акции.
В Пензенской области
парад Победы решили перенести на более поздний срок. В регионе пока только переходят на второй этап снятия ограничений, поэтому ради здоровья людей решили не устраивать массовые празднования в июне. О какой именно новой дате идет речь, не сообщается.
В этом году парад Победы не состоялся, как обычно, 9 мая. Торжественные мероприятия решили перенести на 24 июня – именно в этот день он прошел на Красной площади в 1945 году. Как сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу, ведомство пригласило для участия в параде подразделения 19 армий мира.
Решение о проведении массовых торжеств принимают власти региона. В Москве и Санкт-Петербурге парад состоится, однако горожанам посоветовали не выходить на улицу и ограничиться просмотром праздничных мероприятий онлайн.