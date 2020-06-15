Три региона отказались от проведения парада Победы 24 июня

В этом году парад Победы не состоялся, как обычно, 9 мая. Торжественные мероприятия решили перенести на 24 июня – именно в этот день он прошел на Красной площади в 1945 году. Как сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу, ведомство пригласило для участия в параде подразделения 19 армий мира.