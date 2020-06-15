Москва объявила ответные меры на высылку российских дипломатов

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прага получила от Москвы две фамилии, которые будут объявлены персона нон грата, сообщил посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька, ранее вызванный в МИД России в связи с дипломатическим скандалом.

"Мы получили две фамилии по персонам нон грата", - сказал посол журналистам по итогам консультаций в МИД РФ.

В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.