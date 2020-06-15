https://ria.ru/20200615/1572937377.html
Москва объявила ответные меры на высылку российских дипломатов
2020-06-15T11:55
2020-06-15T12:19
высылка двух сотрудников российского посольства в чехии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
политика
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высылка двух сотрудников российского посольства в чехии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, политика
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прага получила от Москвы две фамилии, которые будут объявлены персона нон грата, сообщил посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька, ранее вызванный в МИД России в связи с дипломатическим скандалом.
"Мы получили две фамилии по персонам нон грата", - сказал посол журналистам по итогам консультаций в МИД РФ.
В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
В начале июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке рицина. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии
высланы и.о. главы представительства агентства в Праге
и еще один его сотрудник.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила в связи с этим, что высылка дипломатических сотрудников РФ не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой
целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии. Захарова также отметила, что Россия примет "ответные, зеркальные или симметричные меры".