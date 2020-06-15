В Алтайском крае число излечившихся от коронавируса достигло 1643

БАРНАУЛ, 15 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Оперативный штаб Алтайского края по противодействию COVID-19 сообщает, что в регионе выздоровели 1643 заражённых коронавирусом пациентов, это более половины от общего числа заболевших.

"Общее количество заболевших - 2867 человек, выздоровевших значительно больше половины из этого числа – 1643 человека", - говорится в сообщении.

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 72 новых инфицированных коронавирусом.

"Тяжелобольных на сегодня 46 пациентов, на аппарате ИВЛ – 15. Всего выздоровело 1643 человека", - уточняют в оперштабе.

За сутки один пациент с коронавирусом скончался, случай отнесли к иным причинам смерти. Всего в регионе произошёл 41 летальный исход. Все скончавшиеся пациенты - взрослые.