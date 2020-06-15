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Распространение нового коронавируса
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В Алтайском крае число излечившихся от коронавируса достигло 1643
2020-06-15T11:54
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В Алтайском крае число излечившихся от коронавируса достигло 1643

11:54 15.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 15 июн - РИА Новости. Оперативный штаб Алтайского края по противодействию COVID-19 сообщает, что в регионе выздоровели 1643 заражённых коронавирусом пациентов, это более половины от общего числа заболевших.
"Общее количество заболевших - 2867 человек, выздоровевших значительно больше половины из этого числа – 1643 человека", - говорится в сообщении.
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За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 72 новых инфицированных коронавирусом.
В Барнауле заразились 54 человека, Первомайском районе – 3, Советском районе – 3, Заринске – 2, Калманском районе – 2, Кулундинском – 2, Смоленском – 2, Тальменском – 2, Благовещенском – 1, Косихинском – 1.
"Тяжелобольных на сегодня 46 пациентов, на аппарате ИВЛ – 15. Всего выздоровело 1643 человека", - уточняют в оперштабе.
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За сутки один пациент с коронавирусом скончался, случай отнесли к иным причинам смерти. Всего в регионе произошёл 41 летальный исход. Все скончавшиеся пациенты - взрослые.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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