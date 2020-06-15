https://ria.ru/20200615/1572937292.html
В Алтайском крае число излечившихся от коронавируса достигло 1643
2020-06-15T11:54
2020-06-15T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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алтайский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, советский район, первомайский район , алтайский край, общество
БАРНАУЛ, 15 июн - РИА Новости.
Оперативный штаб Алтайского края
по противодействию COVID-19 сообщает, что в регионе выздоровели 1643 заражённых коронавирусом
пациентов, это более половины от общего числа заболевших.
"Общее количество заболевших - 2867 человек, выздоровевших значительно больше половины из этого числа – 1643 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 72 новых инфицированных коронавирусом.
В Барнауле
заразились 54 человека, Первомайском районе
– 3, Советском районе
– 3, Заринске
– 2, Калманском районе
– 2, Кулундинском – 2, Смоленском
– 2, Тальменском – 2, Благовещенском – 1, Косихинском – 1.
"Тяжелобольных на сегодня 46 пациентов, на аппарате ИВЛ – 15. Всего выздоровело 1643 человека", - уточняют в оперштабе.
За сутки один пациент с коронавирусом скончался, случай отнесли к иным причинам смерти. Всего в регионе произошёл 41 летальный исход. Все скончавшиеся пациенты - взрослые.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.