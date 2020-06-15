Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мэр столицы Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге , что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.

"Даже с учетом возможного, но — как я надеялся — некритичного роста заболеваемости. Но вышло даже лучше! Сегодня — по прошествии недели — мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров! И это, честно говоря, просто здорово! Это значит, что риск был действительно оправданным. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня 2020 года", — написал Собянин.

Он отметил, что при решении о снятии ограничений — таких как возобновление работы промышленности и стройки, открытие МФЦ, магазинов и бытовых услуг — он понимал большой "риск усиления распространения ковида".

"Благодаря ответственному поведению большинства москвичей, принятым санитарным мерам и отличной работе здравоохранения мы справились с ситуацией. Она не только не ухудшилась, но и стала значительно лучше", — написал Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что самым сложным было решение о прекращении самоизоляции горожан и отмене пропускного режима, "потому что в огромном городе, центре многомиллионной агломерации желающих погулять в погожие летние дни, да еще и после трехмесячных ограничений, будет очень много". Он добавил, что "держать бесконечно людей взаперти также невозможно, а при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса — просто нецелесообразно".