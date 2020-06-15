https://ria.ru/20200615/1572937190.html
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
2020-06-15T11:52
2020-06-15T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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https://ria.ru/20200614/1572899804.html
Адам Ваксель
Риск оправдывается желанием властей принять поправки к Конституции.
121
Антивирус
Если бы даже никакие ограничения не вводили, уверен, что ситуация была бы абсолютно такой же.
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москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Мэр столицы Сергей Собянин
написал в своем блоге
, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве
продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
"Даже с учетом возможного, но — как я надеялся — некритичного роста заболеваемости. Но вышло даже лучше! Сегодня — по прошествии недели — мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров! И это, честно говоря, просто здорово! Это значит, что риск был действительно оправданным. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня 2020 года", — написал Собянин.
Он отметил, что при решении о снятии ограничений — таких как возобновление работы промышленности и стройки, открытие МФЦ, магазинов и бытовых услуг — он понимал большой "риск усиления распространения ковида".
"Благодаря ответственному поведению большинства москвичей, принятым санитарным мерам и отличной работе здравоохранения мы справились с ситуацией. Она не только не ухудшилась, но и стала значительно лучше", — написал Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что самым сложным было решение о прекращении самоизоляции горожан и отмене пропускного режима, "потому что в огромном городе, центре многомиллионной агломерации желающих погулять в погожие летние дни, да еще и после трехмесячных ограничений, будет очень много". Он добавил, что "держать бесконечно людей взаперти также невозможно, а при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса — просто нецелесообразно".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.