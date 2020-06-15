США нанесли удары по всем столпам европейской безопасности, заявил Грушко

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты, ближайший союзник ряда европейский стран, нанесли удары по всем основным столпам военной безопасности в Европе, заявил в понедельник замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Любой наблюдатель с непредвзятым взглядом придет к выводу о том, что как раз США, ближайший союзник Франции, наносили удары по всем основным столпам военной безопасности в Европе", - заявил Грушко в ходе заседания комитета Совета Федерации РФ по международным делам.
Как пояснил российский дипломат, все началось с того, что Вашингтон "фактически запретил союзникам ратифицировать соглашения об адаптации ДОВСЕ (Договора об обычных вооружённых силах в Европе)". "В свете нынешних развертываний НАТО становится абсолютно понятным, почему они это сделали это", - отметил Грушко.
Затем, по его словам, последовал выход США из ДРСМД и, наконец, Соединенные Штаты "нанесли удар по Договору об открытом небе". "Вот вся фактура и тот вклад, который кто вносил в укрепление европейской безопасности", - резюмировал замглавы российского МИД.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.
Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон через полгода выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.