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США нанесли удары по всем столпам европейской безопасности, заявил Грушко
2020-06-15T11:50
дональд трамп
нато
александр грушко
москва
вашингтон (город)
сша
безопасность
в мире
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США нанесли удары по всем столпам европейской безопасности, заявил Грушко

11:50 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты, ближайший союзник ряда европейский стран, нанесли удары по всем основным столпам военной безопасности в Европе, заявил в понедельник замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Любой наблюдатель с непредвзятым взглядом придет к выводу о том, что как раз США, ближайший союзник Франции, наносили удары по всем основным столпам военной безопасности в Европе", - заявил Грушко в ходе заседания комитета Совета Федерации РФ по международным делам.
Как пояснил российский дипломат, все началось с того, что Вашингтон "фактически запретил союзникам ратифицировать соглашения об адаптации ДОВСЕ (Договора об обычных вооружённых силах в Европе)". "В свете нынешних развертываний НАТО становится абсолютно понятным, почему они это сделали это", - отметил Грушко.
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Затем, по его словам, последовал выход США из ДРСМД и, наконец, Соединенные Штаты "нанесли удар по Договору об открытом небе". "Вот вся фактура и тот вклад, который кто вносил в укрепление европейской безопасности", - резюмировал замглавы российского МИД.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.
Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон через полгода выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
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Дональд ТрампНАТОАлександр ГрушкоМоскваВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
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