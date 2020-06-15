США нанесли удары по всем столпам европейской безопасности, заявил Грушко

"Любой наблюдатель с непредвзятым взглядом придет к выводу о том, что как раз США, ближайший союзник Франции, наносили удары по всем основным столпам военной безопасности в Европе", - заявил Грушко в ходе заседания комитета Совета Федерации РФ по международным делам.