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Адвокат заявил о возможности обмена Уилана на Бута или Ярошенко
2020-06-15T12:27
дело пола уилана
константин ярошенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
виктор бут
москва
сергиев посад
происшествия
пол уилан
сша
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Не или, а и: Бута и Ярошенко
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дело пола уилана, константин ярошенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор бут, москва, сергиев посад, происшествия, пол уилан, сша

Адвокат заявил о возможности обмена Уилана на Бута или Ярошенко

11:49 15.06.2020 (обновлено: 12:27 15.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Адвокат американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, заявил, что Служба внешней разведки рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало 18 лет. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
"СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря", - сказал журналистам адвокат Владимир Жеребенков.
По его словам, защита будет решать вопрос о помиловании или обмене после обжалования приговора.
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Вчера, 02:05
Уголовное дело Пола Уилана
3730116
Обсудить 11
Дело Пола УиланаКонстантин ЯрошенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Виктор БутМоскваСергиев ПосадПроисшествияПол УиланСША
Популярные комментарии
Не или, а и: Бута и Ярошенко
15 июня, 12:06
TT.Stelmakh1967
1910001
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