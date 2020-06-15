Адвокат заявил о возможности обмена Уилана на Бута или Ярошенко

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Адвокат американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, заявил, что Служба внешней разведки рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало 18 лет. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
"СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря", - сказал журналистам адвокат Владимир Жеребенков.
По его словам, защита будет решать вопрос о помиловании или обмене после обжалования приговора.
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
Вчера, 02:05Уголовное дело Пола Уилана