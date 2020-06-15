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БДТ имени Товстоногова представил "Вишневый сад" в игре Minecraft
2020-06-15T11:50
культура
самоизоляция
коронавирус в россии
театр
новости культуры
minecraft
большой драматический театр товстоногова
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самоизоляция, коронавирус в россии, театр, новости культуры, minecraft, большой драматический театр товстоногова

БДТ имени Товстоногова представил "Вишневый сад" в игре Minecraft

11:50 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный академический Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова
Государственный академический Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова представил Minecraft-спектакль "Вишневый сад", сообщает театр.
Впервые в игровой вселенной Minecraft была представлена премьера театральной постановки: Minecraft-спектакль "Вишневый сад" режиссера Эдгара Закаряна.
Актеры БДТ Ирина Патракова (Раневская), Виктор Княжев (Рассказчик), Максим Бравцов (Лопахин), Алексей Фурманов (Гаев), а также бот-зомби в роли Фирса, существую как персонажи Minecraft, в режиме реального времени сыграли спектакль "Вишневый сад".
Отмечается, что спектакль был представлен на сцене виртуального БДТ, другие игроки Minecraft смогли погулять по виртуальному зданию театра.
Трансляцию спектакля зрители могли посмотреть на странице БДТ "ВКонтакте" и YouTube вечером 14 июня.
Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова в период ограничений из-за коронавируса запустил онлайн-проект "БДТ Digital", на специальном портале проходят трансляции записей спектаклей, новых постановок, созданных специально для интернета, стримы, онлайн-встречи с артистами.
Кадр из видеоспектакля Тоска по спектаклю
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КультураСамоизоляцияКоронавирус в РоссииТеатрНовости культурыMinecraftБольшой драматический театр Товстоногова
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