https://ria.ru/20200615/1572935288.html
В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-15T11:37
2020-06-15T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
взрыв у мечети в кбр
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572935288.html?chat_room_id=1572935288
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_19999236507e68d9566599261ffcf0f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_220:0:2268:2048_1400x0_80_0_0_9fea7ae1b502e1339ec5c75b0daf5d60.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, взрыв у мечети в кбр, здоровье - общество
НАЛЬЧИК, 15 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса
в Кабардино-Балкарии
составило почти 4 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 39 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 80 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 3975 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Выздоровели за сутки 26 человек, всего выздоровевших в регионе - 1962.
В госпиталях находятся 1289 человек, из них 55 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1176 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 1899 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.