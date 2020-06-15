В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

НАЛЬЧИК, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Кабардино-Балкарии составило почти 4 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 39 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 80 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 3975 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Выздоровели за сутки 26 человек, всего выздоровевших в регионе - 1962.

В госпиталях находятся 1289 человек, из них 55 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1176 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 1899 человек, имевших контакты с зараженными людьми.