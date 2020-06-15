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В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-15T11:37
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В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

11:37 15.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Кабардино-Балкарии составило почти 4 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 39 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 80 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 3975 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Выздоровели за сутки 26 человек, всего выздоровевших в регионе - 1962.
В госпиталях находятся 1289 человек, из них 55 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1176 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 1899 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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