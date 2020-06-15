В Рязани тестируют новейший препарат для пациентов с СОVID-19

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

РЯЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Новейший препарат для лечения тяжелых больных с коронавирусной инфекцией проходит тестирование в рязанской областной клинической больнице, сообщило в понедельник правительство региона.

"По данным министерства здравоохранения Рязанской области, врачи ОКБ первыми в России включили пятерых пациентов в испытание новейшего препарата для лечения "тяжелых" больных с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В испытаниях эффективности и безопасности препарата пациенты рязанской клиники составляют четверть от общего количества участвующих в исследовании больных в мире.

Рязанская областная клиническая больница и главный кардиолог медучреждения получили благодарность глобальной клинической команды швейцарской компании-производителя за новаторскую работу.

"Уже сегодня этот препарат называют "таблетка надежды", поскольку он ориентирован на помощь самым тяжёлым больным", - отметил главный врач ОКБ Дмитирий Хубезов.

По его словам, ранее рязанская ОКБ стала одной из пяти клиник в стране, где проходят испытания другого лекарства - созданного на базе японского противовирусного препарата. Данный препарат блокирует размножение вируса, который вызывает тяжелые клинические проявления болезни.

"На сегодняшний день лечение новым лекарством проходят 15 человек. Кроме того, первый пациент включен в клиническое исследование еще одного препарата, который предусмотрен для больных с тяжелым течением коронавирусной инфекции", - сообщают областные власти.

Правительство региона отмечает, что успешное завершение испытаний будет означать появление в России собственных лекарств от коронавирусной инфекции. Препараты планируется назначать пациентам для использования в условиях стационара.

"Применение новых эффективных препаратов в перспективе позволит усилить положительную динамику в лечении пациентов с коронавирусом, которая отмечается в регионе. Рязанские врачи применяют в работе комплексный подход, в том числе с использованием на ранних стадиях антикоагулянтной терапии", - говорится в сообщении облправительства.

Отмечается, что такой подход дает возможность оказывать наиболее эффективную медицинскую помощь больным и "сдерживать смертность от COVID-19 на низком уровне".

На сегодняшний день обстановка с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области относительно стабилизировалась. В связи с этим губернатор региона Николай Любимов заявил о возможном переходе с 18 июня на второй этап снятия ограничительных мер.

"Ситуация имеет положительную динамику. Уровень заболеваемости коронавирусом плавно снижается", – сказал Любимов. При этом губернатор отметил, что дальнейшее развитие ситуации зависит, в первую очередь, от ответственности граждан, соблюдения рекомендаций санитарных врачей и социального поведения.