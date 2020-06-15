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На Урале закрыли детскую поликлинику из-за COVID-19 у медработника
2020-06-15T11:30
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
снежинск
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, снежинск, челябинская область

На Урале закрыли детскую поликлинику из-за COVID-19 у медработника

11:30 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Детскую городскую поликлинику в городе Снежинск Челябинской области (ЗАТО) закрыли с 15 июня после выявления COVID-19 у медицинского работника, сообщается на сайте медсанчасти №15 ФМБА России, куда относится поликлиника.
"В связи с регистрацией положительного результата исследований на новую коронавирусную инфекцию у медицинского работника в целях профилактики распространения COVID-19 с 15 июня до особого распоряжения в детской городской поликлинике центральной медсанчасти №15 ФМБА России введен запрет на плановые посещения, плановую диспансеризацию", - говорится в сообщении.
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Также введен запрет на плановые профилактические осмотры детей, включая детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей и на плановую вакцинацию детского населения, уточняется в сообщении.
В этот период в детской городской поликлинике будет обеспечено обслуживание вызовов на дому, патронаж новорожденных на дому, а также прием пациентов по экстренным показаниям без признаков ОРВИ, поясняется на сайте.
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По данным минздрава региона, на утро 15 июня в Челябинской области подтверждены 4993 случая заболевания COVID-19 (плюс 182 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умерли пять человек, в том числе четверо - от COVID-19, у 82-летней пациентки коронавирус был сопутствующим. Выписаны 29 человек, всего - 2463.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСнежинскЧелябинская область
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