На Урале закрыли детскую поликлинику из-за COVID-19 у медработника

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Детскую городскую поликлинику в городе Детскую городскую поликлинику в городе Снежинск Челябинской области (ЗАТО) закрыли с 15 июня после выявления COVID-19 у медицинского работника, сообщается на сайте медсанчасти №15 ФМБА России, куда относится поликлиника.

"В связи с регистрацией положительного результата исследований на новую коронавирусную инфекцию у медицинского работника в целях профилактики распространения COVID-19 с 15 июня до особого распоряжения в детской городской поликлинике центральной медсанчасти №15 ФМБА России введен запрет на плановые посещения, плановую диспансеризацию", - говорится в сообщении.

Также введен запрет на плановые профилактические осмотры детей, включая детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей и на плановую вакцинацию детского населения, уточняется в сообщении.

В этот период в детской городской поликлинике будет обеспечено обслуживание вызовов на дому, патронаж новорожденных на дому, а также прием пациентов по экстренным показаниям без признаков ОРВИ, поясняется на сайте.

По данным минздрава региона, на утро 15 июня в Челябинской области подтверждены 4993 случая заболевания COVID-19 (плюс 182 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умерли пять человек, в том числе четверо - от COVID-19, у 82-летней пациентки коронавирус был сопутствующим. Выписаны 29 человек, всего - 2463.