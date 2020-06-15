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Минздрав рассказал о рекомендациях по реабилитации переболевших COVID-19
2020-06-15T11:28
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наталья костенко
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здоровье - общество
михаил мишустин
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Минздрав рассказал о рекомендациях по реабилитации переболевших COVID-19

11:28 15.06.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Союз реабилитологов России разработал проект временных клинических рекомендаций по медицинской реабилитации переболевших коронавирусом, после его утверждения будет организована подготовка необходимых специалистов, следует из ответа замглавы Минздрава РФ Евгения Камкина на запрос депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Костенко.
Ранее Костенко обращалась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать программы реабилитации на базе санаториев для переболевших коронавирусом.
"По мнению главного внештатного специалиста по санаторно-курортному лечению Минздрава России М.В. Никитина (письмо от 13.05.2020 №856), пациенты, перенесшие пневмонию, вызванную вирусом SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция), могут направляться на санаторно-курортное лечение", - говорится документе.
При этом отмечается, что согласно информации Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ, коронавирусное поражение легких сильно отличается от привычной бронхопневмонии и традиционные подходы к реабилитации этой категории пациентов не применимы.
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Как сообщили в Минздраве, профессиональное сообщество подготовило проект временных клинических рекомендаций по реабилитации перенесших коронавирус.
"По информации главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава России Г.Е. Ивановой (письмо от 12.052020 № 7-05-2020), в настоящее время профессиональным сообществом по медицинской реабилитации (Союз реабилитологов России) подготовлен проект временных клинических рекомендаций по медицинской реабилитации при новой коронавирусной инфекции COVID-19. После утверждения данного проекта будут организованы мероприятия по подготовке необходимых специалистов", - говорится в ответе замминистра.
В министерстве также заявили об актуальности разработки научно обоснованной программы медицинской реабилитации пациентов с пневмониями, ассоциированными с коронавирусом. Состав и структура такой программы должны включать методы и средства, обладающие доказанной эффективностью, отметили в Минздраве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья КостенкоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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