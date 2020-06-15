Минздрав рассказал о рекомендациях по реабилитации переболевших COVID-19

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Союз реабилитологов России разработал проект временных клинических рекомендаций по медицинской реабилитации переболевших Натальи Костенко. Союз реабилитологов России разработал проект временных клинических рекомендаций по медицинской реабилитации переболевших коронавирусом , после его утверждения будет организована подготовка необходимых специалистов, следует из ответа замглавы Минздрава РФ Евгения Камкина на запрос депутата Госдумы от " Единой России

Ранее Костенко обращалась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать программы реабилитации на базе санаториев для переболевших коронавирусом.

"По мнению главного внештатного специалиста по санаторно-курортному лечению Минздрава России М.В. Никитина (письмо от 13.05.2020 №856), пациенты, перенесшие пневмонию, вызванную вирусом SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция), могут направляться на санаторно-курортное лечение", - говорится документе.

При этом отмечается, что согласно информации Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ, коронавирусное поражение легких сильно отличается от привычной бронхопневмонии и традиционные подходы к реабилитации этой категории пациентов не применимы.

Как сообщили в Минздраве, профессиональное сообщество подготовило проект временных клинических рекомендаций по реабилитации перенесших коронавирус.

"По информации главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава России Г.Е. Ивановой (письмо от 12.052020 № 7-05-2020), в настоящее время профессиональным сообществом по медицинской реабилитации (Союз реабилитологов России) подготовлен проект временных клинических рекомендаций по медицинской реабилитации при новой коронавирусной инфекции COVID-19. После утверждения данного проекта будут организованы мероприятия по подготовке необходимых специалистов", - говорится в ответе замминистра.

В министерстве также заявили об актуальности разработки научно обоснованной программы медицинской реабилитации пациентов с пневмониями, ассоциированными с коронавирусом. Состав и структура такой программы должны включать методы и средства, обладающие доказанной эффективностью, отметили в Минздраве.