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В Челябинске умер от COVID-19 водитель детской поликлиники
2020-06-15T11:27
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В Челябинске умер от COVID-19 водитель детской поликлиники

11:27 15.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Водитель детской поликлиники №1 Челябинска, из-за COVID-19 находившийся на аппарате ИВЛ более месяца, скончался в понедельник от пневмонии, ранее от коронавируса умерла его мама, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"Сегодня, 15 июня, от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской городской поликлиники N1 Сергей Гришов. За его жизнь более месяца боролись наши врачи. Ему проводили все, что было необходимо: и переливание плазмы, и экстракорпоральную мембранную оксигенацию, многочисленные консилиумы по коррекции терапии с федеральными специалистами. Всё это время он находился на ИВЛ", - говорится в сообщении.
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Пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов пояснил в своем Telegram-канале, что водитель не работал с COVID-пациентами, не был водителем скорой помощи или неотложки. По данным Сафонова, первым в семье мужчины заразился отец, позже он выздоровел, но месяц назад от COVID-19 у Сергея умерла мама.
По данным минздрава региона, на утро 15 июня в Челябинской области подтверждены 4993 случая заболевания COVID-19 (плюс 182 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умерли 5 человек, в том числе четверо - от COVID-19, у 82-летней пациентки коронавирус был сопутствующим. Выписаны 29 человек, всего - 2463.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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