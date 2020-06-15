В Челябинске умер от COVID-19 водитель детской поликлиники

"Сегодня, 15 июня, от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской городской поликлиники N1 Сергей Гришов. За его жизнь более месяца боролись наши врачи. Ему проводили все, что было необходимо: и переливание плазмы, и экстракорпоральную мембранную оксигенацию, многочисленные консилиумы по коррекции терапии с федеральными специалистами. Всё это время он находился на ИВЛ", - говорится в сообщении.