В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Девяносто пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое, 79 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 36 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 613. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зарегистрировано 233 новых случая COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Сухого Лога, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского, Туринского и Режевского городских округов, отмечает штаб.
За время пандемии в регионе зарегистрировано 9558 случаев новой коронавирусной инфекции.
За сутки выписан 91 человек. Всего уральские врачи вылечили 4235 пациентов, уточняет штаб. Скончались 50 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.