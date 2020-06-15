В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

"Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое, 79 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 36 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 613. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.