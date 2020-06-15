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В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
2020-06-15T11:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
свердловская область
верхняя пышма
екатеринбург
общество
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В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

11:26 15.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник у машины скорой помощи
Медицинский работник у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Медицинский работник у машины скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Девяносто пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое, 79 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 36 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 613. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
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За сутки в регионе зарегистрировано 233 новых случая COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Сухого Лога, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского, Туринского и Режевского городских округов, отмечает штаб.
За время пандемии в регионе зарегистрировано 9558 случаев новой коронавирусной инфекции.
За сутки выписан 91 человек. Всего уральские врачи вылечили 4235 пациентов, уточняет штаб. Скончались 50 человек.
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