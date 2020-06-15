Пол Уилан заявил о намерении обжаловать приговор

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Американец Пол Уилан, которого Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, заявил о намерении обжаловать это решение.
"Да, я буду подавать апелляцию", - ответил он на вопрос из зала.
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До оглашения приговора Уилан заявил о намерении доказать сфабрикованность дела. "Мы докажем мою невиновность, мы докажем, что дело было сфабриковано", - отметил он.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало 18 лет. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
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