Пол Уилан заявил о намерении обжаловать приговор

"Да, я буду подавать апелляцию", - ответил он на вопрос из зала.

Ни один свидетель не назвал Пола Уилана шпионом, заявил адвокат

Ни один свидетель не назвал Пола Уилана шпионом, заявил адвокат

До оглашения приговора Уилан заявил о намерении доказать сфабрикованность дела. "Мы докажем мою невиновность, мы докажем, что дело было сфабриковано", - отметил он.