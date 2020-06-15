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Пол Уилан заявил о намерении обжаловать приговор
2020-06-15T12:27
дело пола уилана
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергиев посад
россия
пол уилан
общество
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дело пола уилана, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергиев посад, россия, пол уилан, общество

Пол Уилан заявил о намерении обжаловать приговор

11:23 15.06.2020 (обновлено: 12:27 15.06.2020)
347
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Американец Пол Уилан, которого Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, заявил о намерении обжаловать это решение.
"Да, я буду подавать апелляцию", - ответил он на вопрос из зала.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
24 октября 2019, 12:24
Ни один свидетель не назвал Пола Уилана шпионом, заявил адвокат
До оглашения приговора Уилан заявил о намерении доказать сфабрикованность дела. "Мы докажем мою невиновность, мы докажем, что дело было сфабриковано", - отметил он.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало 18 лет. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Вчера, 02:05
Уголовное дело Пола Уилана
0801414
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Дело Пола УиланаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергиев ПосадРоссияПол УиланОбщество
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