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Ученые оценили вероятность встретить разумную жизнь в нашей Галактике
2020-06-15T18:57
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астрофизика, космос, земля, планеты, космос - риа наука

Ученые оценили вероятность встретить разумную жизнь в нашей Галактике

12:01 15.06.2020 (обновлено: 18:57 15.06.2020)
17851
© NASAРасстояние от Земли до Солнца
Расстояние от Земли до Солнца
© NASA
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Британские ученые подсчитали, что в нашей Галактике в настоящее время может быть несколько десятков активных общающихся разумных цивилизаций. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.
Один из основных вопросов человечества — есть ли другие разумные формы жизни во Вселенной. Британские астрофизики из Ноттингемского университета решили рассчитать такую вероятность для нашей Галактики.
Исследователи основывались на так называемом принципе Коперника, который гласит, что Земля не уникальна и должны быть планеты с аналогичными условиями, а следовательно, ничто не препятствует зарождению жизни и даже разума в других местах во Вселенной.
Авторы исходили из предположений, что жизнь на других планетах зарождается и развивается примерно так же, как на Земле. Поэтому они ввели в расчеты два ограничения: первое — для формирования разумной жизни на других планетах требуется времени не менее, чем на Земле, — четыре с половиной — пять миллиардов лет; и второе — пригодные для жизни планеты формируются у богатых металлами звезд типа нашего Солнца.
"Идея заключалась в том, чтобы посмотреть на эволюцию в космическом масштабе, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования профессора астрономии Кристофера Конселиса (Christopher Conselice). — Мы называем этот метод расчета астробиологическим коперниканским пределом. В соответствии с ним в нашей Галактике должно быть как минимум несколько десятков активных цивилизаций".
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Исследователи отмечают, что количество их сильно зависит от того, как долго эти цивилизации находятся на достаточно высоком уровне развития, чтобы отправлять сигналы о своем существовании в космос. Авторы называют их активными разумными цивилизациями.
К примеру, время существования активной разумной цивилизации на Земле — всего лишь около ста лет. Если другие технологические цивилизации существуют столько же, то, согласно расчетам авторов статьи, в настоящее время в галактике Млечный Путь может быть около 36 активных разумных цивилизаций. Однако расстояние до этих цивилизаций составляет в среднем 17 тысяч световых лет, что делает практически невозможной связь с ними.
Однако, как отмечают ученые, если все-таки когда-нибудь удастся обнаружить сигналы с других планет, это значит, что время существования разумных цивилизаций, таких как наша, может быть очень длинным — десятки тысяч лет.
"Поиски внеземных разумных цивилизаций дают нам подсказки о том, как долго продлится наша собственная цивилизация, — продолжает Конселис. — Если мы обнаружим, что разумная жизнь распространена, это значит, наша цивилизация может существовать гораздо дольше, чем несколько столетий. Если же мы поймем, что в нашей Галактике сейчас нет, кроме нас, активных цивилизаций, это плохой знак для нашего собственного долгосрочного существования. Таким образом, в поисках внеземной разумной жизни — даже если мы ничего не находим — мы открываем свое будущее и судьбу".
Ключевые результаты исследования. Фон иллюстрации – часть ночного неба в созвездии Возничего. Область AFGL 5142, где радиотелескоп ALMA обнаружил фосфорсодержащие молекулы, отмечена кружком. Внизу справа – комета 67Р/Чурюмова-Герасименко, где с помощью спектрометра ROSINA, установленного на борту станции Розетта, выявлен оксид фосфора
15 января, 14:06РИА Наука
Астрономы выяснили маршрут "кирпичиков жизни" во Вселенной
681394410
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